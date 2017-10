Arme deţinute ilegal de un vânător

Arme deținute ilegal de un vânător

Un bărbat din Eforie Nord s-a ales cu un dosar penal după ce oamenii legii au descoperit în locuința sa arme pe care le deținea ilegal.Ofițerii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța aveau mai multe informații și, miercuri, au organizat o acțiune în localitatea Eforie Nord. Polițiștii au percheziționat locuința lui Luca C., despre care știau că are arme fără autorizație. În casă, oamenii legii au găsit o pușcă cu aer comprimat marca CZ. Ghinionul lui a fost că, fix în momentul percheziției, la domiciliul său și-a făcut apariția un individ care i-a mai adus două arme. Bărbatul din Techirghiol care a transportat o pușcă de vânătoare cu alice marca TOZ, calibrul 12 și o pușcă de tir sportiv marca UM Cugir, calibrul 5,6, a precizat că armele îi aparțin tot lui Luca C. Potrivit unor surse, acesta i le dăduse unui alt individ pentru a i le curăța.În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că arma cu aer comprimat marca CZ și cea de tir sportiv UM Cugir nu îndeplinesc condițiile legale de deținere. Potrivit anchetatorilor, în ceea ce privește pușca de vânătoare cu alice marca TOZ, bărbatul avea autorizație, fiind vânător.Luca C. le-a declarat anchetatorilor că a cumpărat celelalte două arme în urmă cu mult timp. Oamenii legii au întocmit pe numele celor doi dosar penal pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Cercetările continuă în acest caz, pentru a stabili împrejurările exacte în care au fost achiziționate, iar până la finalizarea anchetei, armele au fost confiscate.