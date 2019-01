Armata Română rămâne fără şef. Prelungirea mandatului lui Nicolae Ciucă, suspendată de instanță

Armata Română rămâne fără șef. Prelungirea mandatului lui Nicolae Ciucă, suspendată de instanță







Decizia este executorie deci se aplică imediat însă va putea fi contestată de Președinție. Atribuțiile vor fi prelute de locțiitorul șefului Statului Major, fost șef al Forțelor Aeriene. La finele anului trecut președintele Klaus Iohannis a respins propunerea PSD pentru funcția de șef al Statului Major.







Atunci, președintele Klaus Iohannis a avut cuvinte aspre pentru PSD, pe care l-a acuzat de incompetență, și a anunțat că a semnat prelungirea cu un an a mandatului șefului Statului Major de la acel moment, Nicolae Ciucă. „PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării. Nu există o propunere valabilă pentru șeful Statului Major al Armatei”, a declarat președintele Klaus Iohannis. El arăta că mandatul lui Nicolae Ciucă expiră la 31 decembrie 2018 iar România nu poate rămâne fără un șef al Armatei. „Această situație generată de incompetența PSD trebuie rezolvată și am rezolvat-o după ședință”, a mai spus Klaus Iohannis anunțând că a semnat și a trimis spre publicare decretul prin care i se prelungește cu un an mandatul lui Nicolae Ciucă în funcția de șef al Statului Major al Armatei.



Ministerul Apărării Naționale a depus marți, 8 ianuarie, în temeiul articolului 7 din Legea nr. 554/ 2004, privind contenciosul administrativ, o plângere prealabilă la Administrația Prezidențială, prin care solicita revocarea Decretului nr. 1331 emis în data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea mandatului șefului Statului Major al Apărări.



În motivația documentului, M.Ap.N. susținea faptul că decretul încalcă dispozițiile legale prevăzute în Legea 346 / 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, articolul 32, alineatul 5, conform căruia „Șeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an”.





Curtea de Apel București a admis cererea ministerului Apărării și a suspendat decizia președintelui Klaus Iohannis prin care se prelungea cu un an mandatul fostului șef al Statului Major la cârma Armatei.