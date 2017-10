Armata română, apreciată la nivelul NATO

1

GABRIEL RAZBOINICUL

Dl Gabriel Leș are un nume predestinat , cel al Sf Gabriel care alaturi de sf. Mihail , amandoi inarmati fara 2% din buget , pazesc Poarta raiului . Mare bucurie pe dl ministru si pe generalii nostril speciaizati in achizitionarea de tehnica militara noua , adica revopsita . Se vor aduga la cele doua ligheane plutitoare cumparate din Anglia , altele la fel de performante si numertoase vechituri zburatoare de care nimeni nu mai are nevoie , toate fiind inca neplatite . Generalii si mcoloneii , potrivit traditiei , vor da iama in fonduri si vor aparea noi vile si alte achizitii patriotice menite sa intareasca armata romana . Drept consecinta , Trump va decide retragerea fortelor armate americane din Romania dupa ce se va epuiza bugetul alocat pentru intretinerea acestora . Toate vor decurge conform teoriei dlui Trump ; va aparam daca platiti . Cu ce mai ramane , veti plati si voi armata voastra fericita ca militarilor li s-au satisfacut toate doleantele . In teorie , majorarea bugetara pentru armata este un fapt pozitiv , Dar cum stim din experienta ca de cate ori s-au facut astfel de majorari pentru sanatate , invatamant si alte domenii , rezultatele au fost si mai proaste .Este tragic faptul ca soarta militarilor romani , buni profesionisti , capabili de orice sacrificiu , depinde de hotararea unor partide si guverne corupte . Daca SUA ne iubeste si vrea sa contribuim efectiv si cu rezultatele dorite in acesta zona plina de probleme , la terminarea perioadei de noua luni de exercitii comune , sa ne lase noua toata tehica militara adusa ( fara plata ) cu atate riscuri pe calea ferata romaneasca subreda .