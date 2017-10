Arhiva de Aur "Cuget Liber". Marile ţepe ale anilor 90. Constănţenii plângeau după banii depuşi la Saimanov sau Lupuşoru

Arhiva de Aur "Cuget Liber". Marile țepe ale anilor 90. Constănțenii plângeau după banii depuși la Saimanov sau Lupușoru

Avertisment - Rubrica Arhiva de Aur „Cuget Liber” își propune să readucă în atenția cititorilor aspecte din diferite domenii, locuri, personaje, evenimente petrecute cu ani în urmă.Am prezentat imagini ale Constanței din anii 80, 90, instantanee cu Regele Mihai, Nicolae Ceaușescu sau personaje care, în urmă cu 20-30 de ani, nici nu se gândeau că vor deveni vedete.Episodul de astăzi îl rezervăm unei tipologii aparte, una care nu este model de urmat. Din contră, a speculat naivitatea, chiar prostia oamenilor, iar „creierele” au făcut mulți bani. Am decis să îi readucem în atenția opiniei publice tocmai pentru ca românii să nu uite și, mai ales, să nu repete erorile.Foto document.31 ianuarie 1994. Fotoreporterul „Cuget Liber” Mihail Șerbănescu îl surprinde într-una din rarele imagini pe Neculai Saimanov, patronul jocului piramidal Procent Caritas.„Domnilor, eu am profit uriaș și închid jocul”, tuna Saimanov, în acel ianuarie 94, când „fratele cel mare”, Caritas de la Cluj, începea să se cutremure.Presa vremii scria, la un moment dat, că în jocul Procent Caritas au intrat peste 210.000 de persoane, valoarea totală a depunerilor fiind de 21 milioane de lei. Alte voci au susținut că rulajul a fost cu mult mai mare, de ordinul miliardelor de lei. Astăzi, puține lucruri se mai știu despre Saimanov. Presa centrală a scris, acum ceva timp, că Saimanov ar fi dispărut din țară, fiind dat în urmărire generală.13 octombrie 1997. Fotoreporterul „Cuget Liber” Tudor Marian îl surprinde, la poliție, pe Petre Lupușoru. Nu mai era afaceristul de succes, expert în multiplicat bani, ci avea deja cătușe la mână.Lupușorul SA Caritas a operat la Năvodari, mecanismul piramidal fiind similar celui de la Cluj, păstorit de celebrul Ioan Stoica. „Dacă vă întâlniți cu Scufița Roșie, să-i spuneți că nu am uitat-o”, era explicație fotografiei cu Lupușoru în mașina poliției, publicată pe prima pagină a ziarului „Cuget Liber”.Noiembrie 1993. Fotoreporterul „Cuget Liber” Ionel Constantinescu este prezent la o conferință în care patroana MDM Caritas, Marilena Mihalache, îi asigura pe jucători: „Circuitul nu are nicio fisură. El este gândit astfel încât să asigure continuitate și câștiguri pentru toți deponenții. Și încă ceva: vrem să venim în sprijinul tuturor oamenilor necăjiți și să-i ajutăm”.Câteva luni mai târziu, „Cuget Liber” titra: „Jocurile de întrajutorare cad unul după altul. Dar patronii lor?”. Ulterior, conform presei vremii, Marilena Mihalache a fost arestată.Alte societăți care au operat în zona Dobrogei, după modelul Caritas, au fost: Duro Caritas (Cernavodă), Romcrescent (Mamaia), Rocar SRL (Sat Vacanță).Mulți constănțeni au rămas cu ochii în soare, plângând după bani. Unii și-au vândut mașinile, chiar casele, sperând că se vor îmbogăți peste noapte. De îmbogățit, s-au îmbogățit alții… S-a spus despre fenomenul Caritas că ar fi fost susținut din umbră de serviciile secrete și de către politicieni de top, iar una dintre dovezi ar fi că „geniul răului”, Ioan Stoica, a stat doar un an în pușcărie, apoi a dispărut complet din lumina reflectoarelor. S-a vorbit despre genți burdușite cu bani scoase peste graniță și câte și mai câte, totul creat pe naivitatea românilor…Oameni buni, să nu uitați niciodată aceste experiențe și mai ales să nu repetați asemenea greșeli!