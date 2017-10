1

Ipocriti satanizati - merdialqaedanii Rromarlani

Motto: "Securistii ceausisti din Iepoka de Aur, au fost inlocuiti de merdialqaedani(bipezi de media scrise sau video) in Rromarlania kapiudalist-salbatika". Imi amintesc de o scena din timpul loviturii se stat din Decembrie'nsangerat, emisa in direct de televiziunea ce fusese’nhatata de bizdicimea–zsidaneasca in frunte cu Brates si Brucan, doi din cei mai sangerosi Zsidani din timpul macelului tinerilor Romani. Dintr'o cladire, un securist plantat din timp, fara legatura radio, dar cu ordin expres, tragea din toate pozitiile intr'un grup de bipezi beti morti, imbracati in uniforma garzilor patriotice. Intr'un tarziu, securistul este convins sa nu mai traga si sa iasa din cladire. In fata usii principale apare un tip inalt ce se lamenta repetand PLANKACIOS: "Nu trageti…fratilor!" De el se'apropie un timp mai scund cu un cap, il injura de mama si'l loveste cu pumnii, in plina figura. Patania securistului ceausist lovit cu pumnii in gura de un betivan, se va repeat AIDOMA cu merdialqaedanii Rromarlani, in viitorul apropiat, cand romanimea se va fi desteptat din somnul cel de moarte!