Arhiepiscopul Tomisului, prădat de hoţi. A rămas fără engolpion

JEAN VALJEAN TOMITAN

Inalt Prea Sinistrul Rasputin -Teodosie care a fost acuzat de insusirea fondurilor europene pentru o vie care era deja moarta ( Nazarcea ) a fost pradat . In chilia sa modesta in care , la data evenimentului , se afla in afara de foarfeca si pieptanul pentru barba , doar o modesta tinichea in valoare de 4000 de euro , celelate bunuri monahale fiind depozitate la cateva banci . Hotul a ignorat sculele , foarfeca si pieptanul , fiind spân si chel si a luat tinicheaua .Bun crestin , sub influenta lecturilor mirene , Teodosie nu vrea ca bietul sau coleg incapabil sa fure fonduri europene , la fel ca episcopul Bienvenu din romanul lui Victor Hugo " Mizerabilii " cere politiei ca autorul furtului , un Jean Valjean autohton , sa fie lasat liber , pe motiv ca tinicheaua n-a fost furata ci daruita , la fel cum a procedat episcopul francez in cazul argintariei furate . IPS Rasputin - Teodosie nu poate fi vinovat atata timp cat , insusirea banilor europeni este lucrarea diavolului , cel care i-a dus in ispita pana si pe cei mai vasnici aparatori ai legii , Mazare si Constantinescu . Noroc ca in chilie nu se afla si anteriul si IPS ar fi fost pus in situatia de a oficia slujbele in costum de baie . De ce ai furat tinicheaua nenorocitule ? De ce n-ai invatat carte ca sa te faci si tu arhiepiscop si sa oficiezi cu fonduri europene ?