Arhiepiscopul Tomisului: „Cine are curaj să desființeze o biserică cu atâția enoriași?”

Primarul Vergil Chiţac a depus plângere în instanță, considerând că biserica este ridicată fără autorizație de construcție. Arhiepiscopia Tomisului a pierdut procesul prin care autoritățile locale cer demolarea lăcașului, ridicat fără autorizație de construcție, decizia fiind definitivă. Și, totuși, reprezentanții bisericii susțin că mai există căi de atac. Reamintim că, în luna octombrie, Judecătoria Constanța a dat câștig de cauză, pe fond, tot Primăriei Constanța.





Așadar, Primăria Constanța a câștigat procesul prin care obligă Arhiepiscopia Tomisului să desființeze micuța biserică din cartierul Tomis Nord, ridicată pe o porțiune de spațiu verde de-a lungul bulevardului Tomis, în zona Macul Roşu. Tribunalul Constanța a respins, luni, 13 decembrie, apelul formulat de Arhiepiscopia Tomisului, care are termen 90 de zile pentru a dezafecta clădirea respectivă, ceea ce ar însemna că până la jumătatea lunii martie 2022 biserica ar trebui să dispară de pe actualul amplasament.





Întrebat în legătură cu soarta acestui lăcaș de cult, cu prilejul celei mai recente conferințe de presă, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat: „Biserica se va reloca. Dacă nu se va găsi un loc, nu va dispărea. Cine are curaj să desființeze o biserică cu atâția enoriași? Să se dea un loc neprovizoriu, în vecinătate, asta așteptăm. Tot timpul a fost vorba de o relocare, nu de altceva. De ani de zile se discută. Până se relochează, este o comunitate acolo care s-a format și are nevoie de asistență religioasă. Pe plan mondial, nu are dreptul nimeni să oprească manifestarea religioasă a unor enoriași. Nu cred că are cineva curajul să o dărâme, atât timp cât preoții vor sta în biserică. Vor dărâma peste ei biserica? În timpul comunismului, când s-a dărâmat Sfânta Vineri, au fost câțiva oameni care au spus «Noi stăm aici, dărâmați-o peste noi!». Erau alte restricții și i-au luat de acolo cu forța, i-au încătușat”.





Ridicată în urmă cu aproape două decenii, din materiale ușoare, Biserica „Izvorul Tămăduirii”, din cartierul Tomis Nord, a fost, mulți ani, doar un lăcaș improvizat.