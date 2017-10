Arestul Poliţiei Constanţa, plin până la refuz

Arestul Poliției Constanța, plin până la refuz

Polițiștii constănțeni își fac treaba din ce în ce mai bine și bagă după gratii din ce în ce mai mulți infractori. Or, Constanța are din ce în ce mai mulți pungași, tâlhari, evazioniști sau șoferi care nu se tem să fugă de la locul accidentului. Oricare ar fi explicația (poate chiar amândouă!), cert este că Arestul Poliției Constanța tinde să devină neîncăpător pentru numărul în creștere al „ocupanților“.„În 2012, am fost primul centru pe țară la numărul de persoane încarcerate. Iar de la începutul lui 2013 am înregistrat o creștere. Astfel, statistica realizată pe primele două luni ale anului acesta arată o creștere cu 25,19% a numărului persoanelor încarcerate, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2012. Forțele de ordine sunt mai prompte, la fel și parchetele, instanțele, a crescut numărul prinderilor în flagrant”, ne explică șeful Arestului Constanța.Iar la ora actuală, Arestul Poliției Constanța este ocupat în proporție de 95%.Unul dintre drepturi: tratamente medicale gratuiteCe se întâmplă, însă, în spatele gratiilor arestului aflat la subsolul Poliției Constanța? În trecut, arestații reclamau lipsa unor condiții elementare (până și a banalelor farfurii sau linguri!) și mizeria. Situația s-a schimbat, ne spun oamenii legii.„Condițiile sunt foarte bune, sunt îndeplinite toate prevederile legale. Fiecare persoană are patul ei, patru metri de plimbare și șase metri cubi de aer. Lenjeria se schimbă periodic, în fiecare cameră sunt televizoare, iar persoanele private de libertate au apă caldă, apă rece și sunt consultate ori de câte ori este nevoie de un medic. De asemenea, dacă au nevoie de o consultație sau de un tratament medical, le sunt asigurate. Sunt scoase zilnic la plimbare, minim 60 de minute, își pot vedea apărătorul zilnic, iar familia, o dată pe săptămână”, dă asigurări agent șef adjunct Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.Persoanelor private de libertate le sunt respectate toate drepturile, subliniază polițiștii, la litera legii, căci, de ce să nu recunoaștem, este cunoscut deja faptul că, odată ajun-se după gratii, dintre toate drepturile, acestea uzitează cel mai des de dreptul la petiționare, iar reprezentanții organizațiilor privind drepturile omului sunt la o scrisoare depăr-tare.Arestații fără buletin, rezidenți pe termen lung…În cazul unor „rezidenți”, Arestul Poliției Constanța a ajuns o a doua casă. Și asta pentru că, odată reținuți sau arestați, nu pot fi transferați la penitenciar din cauza lipsei actelor de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă polițiștii în cazul celor ajunși în arest pentru cele mai diverse fapte: furturi de fier vechi, furturi din locuințe, tâlhării comise în plină stradă.„Avem probleme mari cu cei nedeclarați la naștere și numărul lor este ridicat. Ajung să stea aici și câte opt luni, atât durează până le obținem un CNP, un certificat de naștere, un act de identitate. Iar procedura este greoaie. Trebuie audiați părinții, fiind vorba despre familii dezorganizate de multe ori părinții nu sunt de găsit, se audiază bunici, alte rude, iar apoi tot dosarul este trimis pe rolul instanțelor de judecată, astfel că este un proces de durată…”, a adăugat polițistul.Ca o notă de amuzament, sunt și cazuri când procedura este îngreunată tocmai de persoanele arestate cărora le sunt făcute actele de identitate. Probabil obișnuite cu formele de apel din procesele penale, acestea ajung să facă recurs inclusiv în proce-sele pentru stabilirea identității lor!Nicio tentativă de evadareCazurile când arestații aflați la subsolul Poliției Constanța au încercat să se sinucidă au fost rare. De exemplu, un caz mediatizat anul trecut este al lui Panait Tacă, de 27 de ani, din localitatea constănțeană Băneasa. Arestat pentru furt și distrugere, el a încercat să-și taie venele cu un cuțit din plastic, dar a fost găsit la timp de agenții de poliție și dus la spital. Trebuie remarcat, de asemenea, că nu a avut loc nicio tentativă de evadare.„În meseria aceasta, nu ne permitem să greșim. Este de ajuns o singură greșeală, a doua nu mai apuci să o faci”, a subliniat șeful Arestului Constanța. Și tocmai de aceea, oricât de solicitantă este profesia, polițiștii repartizați la Arest trebuie să fie în permanență în alertă.