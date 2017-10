Arestaţii din subsolul Poliţiei Constanţa se plâng că dorm toată ziua

Arestații din subsolul Poliției Constanța se plâng că dorm toată ziua

Suspecții de infracțiuni care ajung în Arestul Poliției Constanța au două mari nemulțumiri: nu au intimitate, din cauza camerelor video de supraveghere din celule și nici nu prea au cu ce să-și ocupe timpul, drept pentru care… moțăie aproape toată ziua.Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, aflat la demisolul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța a fost, în 2013, primul pe țară în ceea ce privește numărul de persoane încarcerate. Motiv de laudă pentru polițiștii constănțeni, căci înseamnă că și-au făcut treaba din ce în ce mai bine, băgând după gratii din ce în ce mai mulți tâlhari, hoți, escroci etc. Însă, reprezentanții Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR - CH) nu au avut numai cuvinte de laudă cu privire la condițiile de detenție din acest arest, la sfârșitul anului trecut, când au venit în verificări. „Reprezentantele asociației au constatat că una dintre problemele grave semnalate cu ocazia vizitei anterioare nu a fost soluționată (n.r. - vizita antecedentă a fost în 2009). Concret, APADOR - CH a constatat că în arestul IPJ Constanța continuă să funcționeze aparate video de supraveghere permanentă în fiecare cameră de deținere. Asociația reamintește că această măsură reprezintă o încălcare gravă a dreptului la protejarea vieții intime a persoanelor reținute sau aflate în arest preventiv. Camerele video pot fi instalate pe coridoare și, chiar de dorit, în birourile de anchetă, dar în niciun caz în camerele de deținere, grupuri sanitare sau cabinete medi-cale. Trebuie precizat că fiecare cameră de deținere din acest arest este prevăzută cu sistem de alarmare și, prin urmare, instalarea aparaturii video nu poate fi justificată prin eventuala invocare a «siguranței» fizice a persoanelor reținute/arestate”, se arată în raportul întoc-mit după vizita la Arestul IPJ Constanța, semnat de Maria-Nicoleta Andreescu și Dollores Benezic. Dotarea camerelor de detenție cu sistem video de supraveghere este conformă cu prevederile legale în vigoare, atrag atenția oamenii legii. În schimb, reprezentanții asociației susțin: „Oricare ar fi temeiul legal pe baza căruia au fost instalate camerele video, această practică reprezintă o încălcare flagrantă a standardelor CEDO, privind dreptul la viață privată și poate fi considerată tratament degradant”.Vor să facă mișcare O altă nemulțumire vizează lipsa de activități - constatată și de reprezentanții APADOR CH, reclamată și de persoanele reținute. „Arestații au dreptul la o plimbare zilnică de aproximativ o oră. Sunt trei curți de plimbare mici, acoperite parțial, dar nu sunt dotate cu nimic, astfel că deținuții nu au ce face, decât să se plimbe dus-întors câțiva pași. APADOR-CH solicită din nou IGPR instalarea unor echipamente simple (de pildă bare fixe), în curțile de plimbare pentru că arestații să poată să facă mișcare. Spre deosebire de vizita trecută, acum camerele sunt dotate cu televizoare la care persoanele private de libertate se pot uita oricând. În arest există și un club, însă nu se organizează activități de niciun fel, astfel că deținuții preferă să stea în camere”, se mai menționează în raport. În urma discuției cu reținuții, membrii APADOR-CH au notat: „În camera 10 (18 mp, zece paturi instalate) erau cazați șase bărbați adulți, care au declarat că mâncarea este foarte bună și că persona-lul arestului se poartă corect. În schimb, s-au plâns de lipsa de lumină și de activități din cauza cărora mai mult dormitează și uneori nici nu-și dau seama dacă este zi sau noapte. Trei dintre arestați chiar dormeau în momentul vizitei, în jurul orei 11 a.m.. Cinci dintre minori erau cazați în camera 6, iar unul dintre ei prezenta probleme evidente de adaptare la mediul de încarcerare (îi tremura vocea, părea să izbucnească în plâns). Un altul, care era în Centrul de Arest Constanța de zece luni, pentru că nu avea acte de identitate, era nerăbdător să plece mai repede să-și execute pedeapsa în penitenciar. Singura femeie din arest a avut o singură plângere și anume faptul că WC-ul este insalubru”, se mai precizează în raport. În schimb, arestații s-au arătat mulțumiți de spațiile de deținere, de faptul că arestul are apă caldă în fiecare zi, camerele sunt încălzite, iar hrana este bună. „Bucătăria și dependințele sunt foarte curate și destul de bine dotate. La data vizitei, meniul consta în ciorbă de zarzavat cu purcel și iahnie de fasole. Și mâncarea preparată și pâinea pregătită pentru a fi distribuită aveau aspect și miros plăcut”, au mai constatat membrii asociației. La final, APADOR-CH a cerut IGPR soluționarea nemulțumirilor, în condițiile în care sunt similare pentru toate aresturile din țară.