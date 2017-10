Arestaţi după ce au bătut cu bestialitate un bărbat

1

CAȚEII LUI URSOI

Doi bulangii ,sclavii lui Ursoi Iulian ! L-au batut pe om aiurea pt ca asta vara l-a spart pe Stan in fata la EGO parte in parte . Si pt faptul ca nu l-a putut bate parte in parte la ordinile lui "sefu" URSOI l-au asteptat pe legionar sa plece de la bt cafe si l-au batut cu rangile si pe el si pe saraca de nevastasa care nu avea nici o treaba cu razbunarea lor si doar sarise in apararea sotului ei . La " razbunare" a participat si catelu de Badila Stefan cu o ranga , pe el de ce nu l-au luat la parnaie sa ii bage smecheria in gaoz ?! Niste bulanu care actioneaza in haita ca pizdele ca barbati nu sunt ! La PARNAIE CU EI SI BADILA traficanutul de droguri !