Arestat pentru că nu a respectat hotărârea magistraţilor

Arestat pentru că nu a respectat hotărârea magistraților

Lucrătorii Serviciului Investigații Criminale au încarcerat, ieri, în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pe Bogdan Mihai Eftimie, de 31 de ani, pe numele căruia fusese emis mandat de arestare preventivă. Tânărul este judecat într-un dosar penal, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, alături de Ciprian Dinescu și Cătălin Diceanu, sub acuzația de trafic cu stupefiante. Inițial, magistrații au dispus ca Eftimie să fie cercetat în stare de libertate cu obligația de a nu părăsi localitatea Constanța. Cu toate acestea, el a încălcat interdicția, fiind prins, la data de 18 decembrie 2007, în timp ce încerca să părăsească țara prin Punctul de Frontieră de la Satu Mare. În consecință, judecătorii au emis mandat de arestare pe numele lui, pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Potrivit actului de inculpare, la data de 27 aprilie 2007, procurorii și ofițerii Compartimentului Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța (BCCO) au organizat un flagrant, în cursul acțiunii fiind prins un tânăr de 18 ani ce deținea 76,69 grame de hașiș (rezină de canabis). Un polițist sub acoperire a luat legătura cu Ciprian Dinescu, despre care lucrătorii Antidrog aflaseră că are droguri de vânzare și de la care cumpărase droguri în alte patru rânduri. Polițistul s-a întâlnit cu Dinescu în zona unei benzinării de la intrarea în stațiunea Mamaia. După ce tânărul a urcat în mașina polițistului, iar „cumpărătorul“ s-a convins că el are drogurile asupra sa, restul echipei de la Antidrog a realizat flagrantul. La percheziție, asupra lui a fost găsită o cutie metalică, în care se aflau 76,96 de grame de hașiș. Pe parcursul cercetărilor s-a descoperit că Bogdan Mihai Eftimie aducea din Franța rezină de canabis, pe care, ulterior, o comercializa. La domiciliul său, anchetatorii au găsit în urma percheziției efectuate un gram de rezină de canabis. Oamenii legii au dovedit că Eftimie a introdus pe 21 aprilie 2007, în România, în scopul vânzării, peste 65 de grame de rezină de canabis. Anchetatorii au ajuns pe urmele tânărului ca urmare a denunțului făcut de Ciprian Dinescu, de 18 ani, din Constanța, elev în clasa a XII-a la Liceul Economic 2. Totodată, polițiștii au mai stabilit că un alt individ, Cătălin Diceanu, a intermediat cumpărarea stupefiantelor de către Dinescu și a expediat în Franța suma de 650 de euro. Tinerii au fost cercetați pentru comiterea infracțiunilor de trafic, deținere și introducere în țară de stupefiante de mare risc de magistrații de la Tribunalul Constanța. Cea mai ușoară pedeapsă, de doi ani și 10 luni de închisoare cu suspendare condiționată, a primit-o Ciprian Dinescu. Termenul de încercare stabilit de instanță este patru ani și 10 luni, interval în care tânărul nu trebuie să mai comită fapte penale. Potrivit aceleiași sen-tințe, Cătălin Diceanu ar trebui să execute trei ani în penitenciar, iar Mihai Bogdan Eftimie ar trebui să stea după gratii o perioadă de trei ani și patru luni. Sentința a fost atacată la Curtea de Apel Con-stanța.