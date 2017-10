Arestarea lui Mustafa Tartoussi - hotărâtă mâine de Curtea de apel Bucureşti

Arestarea lui Mustafa Tartoussi - hotărâtă mâine de Curtea de apel București

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București a fixat termen ziua de joi, 29 noiembrie, pentru discutarea propunerii formulată de procurorii DIICOT de arestare a lui Mustafa Tartoussi, inculpat în dosarul privind fuga lui Omar Hayssam. Procurorii DIICOT spun în propunerea lor de arestare că există indicii că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la judecată, anchetatorii apreciind că inculpatul ar putea încerca părăsirea teritoriului României, chiar și în mod fraudulos, în perioada următoare. „Privarea de libertate a inculpatului Mustafa Tartoussi se impune atât prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.148 alin. 1 lit. a teza II lit. f Cpp, precum și a situației prevăzută de art. 5 paragraful 1 lit. c din Convenția Europeană a Drep-turilor Omului, cât și în baza unor considerente legate de egalitatea de tratament juridic bazată pe necesitatea existenței unei măsuri preventive menită a asigura celeritatea procesului penal în contextul în care Omar Mahmoud și Omar Mukhles au avut instituită, până la data de 01.12.2007, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. Procurorii mai arată că cererea de emitere a mandatului de arestare preventivă ar fi susținută de existența unor probe temeinice că inculpatul a săvârșit infracțiunea de care este acuzat, de modalitatea în care a desfășurat activitatea infracțională, de împrejurările comiterii faptei și de circumstanțele personale ale acestuia. Față de Tartoussi s-a pus în mișcare acțiunea penală în luna martie 2007 sub aspectul săvârșirii, în circumstanțe agravante, a infracțiunii de înlesnire a ieșirii din țară a unei persoane despre care se cunoștea că este cercetată pentru fapte de te-rorism - faptă prevăzută de art. 33 lit. c din Legea 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul Penal. Mustafa Tartoussi a declarat, vineri, 23 noiembrie, că se afla la Constanța atunci și că nu ar avea de gând să fugă din țară pentru a se sustrage de la ancheta în care este cercetat pentru fuga lui Omar Hayssam. Avocatul său, Ionel Hașotti, a precizat că, în baza ridicării interdicției de a părăsi țara, luată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 12 noiembrie, Mustafa Tartoussi a făcut cerere de a obține pașaportul pentru a putea pleca legal din țară.