Arc de Triumf? Nu, nu, Armata Română defilează printre… kurtos kallacs

Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe de sub ocupația fascisto-hortystă a fost sărbătorită, sâmbătă, 8 septembrie, la Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.„Atât noi, cât și generațiile care vor veni, suntem datori să ne amintim cu cinste și respect de cei care au pus, mai presus de orice, dragostea față de patrie, luptând până la sacrificiul suprem pentru redobândirea libertății și demnității” - Necolae Radocea - subprefectul jud. Covasna.Sărbătoarea a inclus și o paradă militară, trupele trecând însă nu pe sub un Arc de Triumf, ci pe sub o… improvizație, printre doi kurtos kallacs!!!Să fie o scăpare a organizatorilor, să fie vorba despre un sponsor al evenimentului, care își promova astfel afacerea, să fie vorba despre promovarea unui simbol al regiunii… sau toate la un loc?Personal, asocierea mi se pare puțin deplasată…