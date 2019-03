Arafat: Nicio ţară cu care ne comparăm la medicina de urgenţă nu are această prostie - să ai doctorat ca să predai

Arafat: Nicio țară cu care ne comparăm la medicina de urgență nu are această prostie - să ai doctorat ca să predai

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat joi seara că doctoratul, deși este un lucru de mare valoare, nu trebuie să fie o chestiune obligatorie și că nicio țară cu care România se compară la medicina de urgență nu are "această prostie: să ai doctorat ca să predai"."A învăța pe alții este o chestie extraordinară. Voi, ca studenți, trebuie să învățați alți voluntari ce să facă, să mergeți în comunitate, și avem mulți studenți care ne ajută. După care, când sunteți rezidenți, trebuie să învățați studenții. Acum legea nu vă mai permite, că sunteți considerați proști dacă nu aveți doctorate. În SUA, rezidenții au studenții lor proprii pentru lucrările practice. Este cea mai bună metodă în care învățați împreună. Noi am avut acest model și a fost desființat după prostia care a ieșit și a zis: ca să predai sau ca să faci orice fie trebuie să fii doctorand, fie trebuie să ai doctorat. Nu am doctorat, sunt mândru de acest lucru, fără să spun că alții care au nu e corect, nu asta zic, pentru că doctoratul este un lucru care este de atât de mare valoare, că trebuie făcut pentru a ieși cu ceva acolo și nu trebuie să fie o chestie obligatorie, pe care să o faci numai ca să intri pe o funcție sau să poți să deschizi gura să predai. Nicio țară, din ce știu eu, din cele care sunt și ne comparăm cu ele pe medicină de urgență nu are această prostie că să ai doctorat ca să predai, nici SUA, nici Marea Britanie, nici Italia, niciuna. Poți să predai", a afirmat dr. Raed Arafat, în deschiderea primului Congresul Național cu participare Internațională de Medicină de Urgență pentru Voluntari, Studenți și Tineri Medici de la Târgu Mureș.Șeful DSU a spus că deși a trebuit să plece din universitatea în care a pus bazele Catedrei de medicină de urgență din cauză că nu avea doctorat, totuși predă, iar studenții trebuie să facă același lucru."La noi s-a vrut să fie împreună, după care s-a zis că trebuie să aveți doctorate, ca să deschideți gura în fața studenților. Deci, multe lucruri trebuie schimbate și nu știu dacă va reuși cineva să le schimbe vreodată, dar trebuie să găsiți soluții ca să predați altora și să-i învățați pe alții. Până ajungeți la piedică, în care trebuie să faceți un doctorat ca să puteți să aveți o carieră în predare. Dar să știți că nu vă trebuie. Eu predau peste tot și fără doctorat. A trebuit să plec de la universitatea unde am creat Catedra de medicină de urgență sau disciplina, pentru că nu am doctorat, dar asta nu m-a împiedicat să merg în alte locuri și să predau. Și voi trebuie să faceți acest lucru și astăzi ați început de fapt să predați altora prin a partaja experiența și cunoștințele între voi și cu oameni care au experiență - profesori, doctori, colegi care sunt foarte renumiți în domeniu și pe care i-ați invitat și mă bucur că îi găsesc aici", a declarat Raed Arafat.Primul Congresul Național cu participare Internațională de Medicină de Urgență pentru Voluntari, Studenți și Tineri Medici de la Târgu Mureș, care se derulează în perioada 7-10 martie, a fost inițiat de Organizația Studențească de Medicină de Urgență, cu sprijinul cu Fundației pentru SMURD și UPU-SMURD Târgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș.În semn de recunoaștere a meritelor pentru punerea bazelor medicinei de urgență în România, dr. Raed Arafat a fost numit de organizatori președintele primului Congres Național cu participare Internațională de Medicină de Urgență pentru Voluntari, Studenți și Tineri Medici.