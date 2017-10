Şapte maşini distruse de un şofer beat

Sâmbătă dimineață

Șapte mașini distruse de un șofer beat

Un șofer beat care conducea, sâmbătă dimineață, un autoturism marca Opel Astra cu viteză foarte mare pe strada cpt. Dobrilă Eugeniu din Constanța a făcut praf nu mai puțin șapte mașini dintr-o parcare. Daunele se ridică la zeci de mii de euro, iar mașina „vinovată” nici măcar nu avea asigurare. Proprietarii trebuie să-l dea în judecată pe șofer pentru a-și recupera pagubele. Un zgomot asurzitor s-a auzit sâmbătă dimineață, pe la ora 5,30, în cartierul Tomis Nord. Oamenii s-au trezit și au ieșit ba pe la balcoane, ba au coborât din apartamentele lor, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Nu puteau crede ochilor! Mașinile din parcarea din capătul aleii Orhideelor erau ca după un război, parcă trecuseră tancurile peste ele. Mașina care făcuse atâtea ravagii, era răsturnată, iar patru tineri care se aflau în ea se chinuiau să iasă. Șoferul și pasagerii din spate au părăsit autovehiculul pe propriile picioare, doar cel din dreapta șoferului, pe partea căruia mașina s-a răsturnat, avea un picior prins între fiarele contorsionate. Un echipaj de descarcerare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a venit de urgență la fața locului, iar în doar 10 minute tânărul era „eliberat“. Rănile provocate nu au fost foarte grave, dar victima a fost transportată totuși de o mașină de la Serviciul de Ambulanță la Spitalul Clinic Județean Constanța. „Pasăre“ - client fidel al cazinourilor Potrivit martorilor, Opel-ul Astra, cu numărul de înmatriculare K-DA-186, înmatriculat în Germania, se îndrepta dinspre Cireșica spre Brotăcei. Într-o curbă, în dreptul aleii Orhideelor, șoferul a părăsit șoseaua și, intrând violent în parcare, a lovit o Dacia verde, pe care a aruncat-o peste o altă Dacie, a șters un stâlp de iluminat public (lăsând o dâră de vopsea pe la doi metri de sol), zburând peste un Cielo, proptindu-se apoi într-o Dacia Logan de culoare albastră, iar apoi s-a răsturnat peste un Renault Symbol și peste o altă Dacie. De acolo, Opel-ul a lovit un Ford, pe care l-a împins într-o Dacie, după care s-a răsturnat pe partea dreaptă. Ce a rămas în urmă? Un adevărat haos: mașini zdrobite, bucăți de fier zburate cât acolo, geamuri sparte… Martorii povestesc cum șoferul, identificat ulterior ca fiind Bogdan Chivu, de 24 de ani, cunoscut în cartier cu porecla „Pasăre“, a ieșit din autoturism pe picioarele lui, dar se cam legăna, nu din cauza loviturilor, ci a faptului că era beat. Și ceilalți tineri care se aflau în autoturism se pare că erau sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii de la Rutieră care au încercat să-l identifice au constatat că Bogdan Chivu nu avea asupra sa nici permis de conducere, nici buletin, nici un alt document prin care să poată fi identificat. Testat cu aparatul Drager s-a constatat că el avea 0,78 la mie alcool în aerul expirat. Polițiștii au dispus ca șoferul să rămână fără permis de conducere timp de 90 de zile, va trebui să plătească pagubele produse autoturismelor avariate, și va avea un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Din spusele martorilor, Bogdan Chivu, este un client fidel al cazinourilor din cartier, iar el a declarat polițiștilor că mașina este a unei prietene de-ale sale. Mulți dintre proprietari sunt îngroziți la ideea că, pentru a-și recupera pagubele, trebuie să îl dea în judecată pe șoferul inconștient. Locatarii din zonă ne-au povestit că, dacă ce s-a întâmplat sâmbătă dimineață se petrecea seara, totul s-ar fi transformat într-un carnagiu. 