Şapte autocare cu 450 de persoane la bord, blocate în zăpadă

Șapte autocare cu 450 de persoane la bord, blocate în zăpadă

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Șapte autocare în care se aflau aproximativ 450 de persoane au fost blocate în nămeți, azi noapte, timp de aproape șapte ore, pe DN 3 Călărași-București, în apropierea localității Ileana, zonă în care a rămas înzăpezită și o ambulanță care transporta un copil în vârstă de un an și jumătate.Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Situații de Urgență Călărași, inițial oamenii aflați în autocare, inclusiv copilul și mama acestuia, au fost călători în trenul Regio București-Constanța, care luni seară nu a mai putut înainta de localitatea Lehliu Gară.Ulterior, oamenii au fost găzduiți în sediul Primăriei Lehliu Gară și în gară, iar după ce viscolul a scăzut în intensitate s-a luat decizia ca oamenii să fie scoși spre București în autocare, însoțite de patru utilaje de deszăpezire și echipaje ale firmei BGS.În zona localității Ileana, convoiul nu a mai putut să înainteze. În aceeași zonă a rămas blocată și ambulanța în care se afla copilul de un an și jumătate, căruia i se făcuse rău și avea nevoie de îngrijire medicală.Atât autocarele, cât și ambulanța, au stat blocate în nămeți timp de aproximativ șapte ore. "Convoiul de mașini nu a mai putut să înainteze din cauza unui utilaj lamă de deszăpezire, blocat între nameți, pe șosea, în apropiere de localitatea Ileana. S-a lucrat pentru deszăpezirea drumului, la fața locului au acționat drumarii și pompierii militari, iar în acest moment autocarele și ambulanța s-au pus în mișcare, având în față cele patru utilaje de deszăpezire, coloana deplasându-se spre București", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași, Ovidiu Tătăranu.Deplasarea convoiului este însă mult îngreunată de viscolul puternic și zăpadă, nămeții în zonă depășind doi metri și jumătate în înălțime. Zeci de drumuri naționale și județene din toată țara sunt blocate, marți, Capitala și 19 județe din sudul și sud-estul țării aflându-se, până miercuri dimineață, sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol.