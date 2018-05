Aproximativ 8.000 de pachete cu ţigări, confiscate la frontieră

Aproximativ 8.000 de pachete cu țigări, confiscate la frontieră

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În data de 15 mai a.c., în jurul orei 12.00, un echipaj al poliției de frontieră de la Sectorul PF Sighetu Marmației a observat mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România, prin apa râului Tisa, transportând în spate mai multe colete voluminoase.Imediat, polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea persoanelor efectuând somațiile legale prin voce, moment în care acestea au abandonat coletele și s-au îndreptat spre teritoriul statului vecin, fiind tras un foc de avertisment în plan vertical.În urma acțiunii, a fost reținut un cetățean ucrainean, Iuriy C, în vârstă de 19 ani.De asemenea, în zonă au fost descoperite opt colete cu țigări care au fost duse la sediul poliției de frontieră, iar în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 3.995 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare totală de 46.800 lei.Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere ilegală a frontierei de stat.Și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului PF Sarasău, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, însoțiți de câinele de urmă, au descoperit, la aproximativ 300m de frontiera de stat, nouă colete care conțineau țigări, precum și un autoturism abandonat.Coletele au fost duse la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 4.000 pachete cu țigări de proveniență ucraineană a căror valoare se ridică la suma de peste 58.500 de lei.Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul cu care urmau să fie transportate țigările a fost indisponibilizat la sediul poliției de frontieră în vederea continuării cercetărilor.În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în vederea depistării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională, la finalizare urmând a fi luate masurile legale ce se impun.