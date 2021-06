APEL DISPERAT! Copil DISPĂRUT DE ACASĂ, căutat de familie și Poliție!

UPDATE. Minorul a fost găsit, în cursul zilei de miercuri, 30 iunie, în localitatea Eforie. Din primele cercetări, acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni.

O familie din comuna Lumina face apel la comunitate să dea o mână de ajutor în găsirea unui băiat de 13 ani, dispărut de acasă. Răzvan Rafael Panait are 13 ani și marți după-amiază, 29 iunie, în jurul orei 16.00, a plecat de acasă, iar de atunci familia nu mai știe nimic despre el. „Vă rog din suflet, dacă l-a văzut cineva sau are cele mai mici detalii, sunați la Poliție. A plecat de acasă și nu s-a mai întors, vă rog, ajutați-mă să-l găsesc!”, este apelul familiei pe paginile de socializare.Băiatul are aproximativ 1,65 metri înălțime, 50 de kilograme, ten deschis, păr drept șaten, tuns scurt, față ovală, ochi căprui.La data plecării, acesta era cu o bicicletă neagră și purta tricou alb cu imprimeu pe piept, pantaloni scurți gri și pantofi sport de culoare maro. Totodată, băiatul avea asupra sa un rucsac negru cu inscripții de culoare roșie, care conținea articole vestimentare: tricou negru cu inscripții pe piept, pantaloni scurți de culoare roșie cu o dungă neagră și pantofi sport gri.Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze cea mai apropiată secție de poliție sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364.