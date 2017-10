Anvelopele de iarnă sunt obligatorii tot anul. Amenzile sunt usturătoare

6

Daca legea zice ca verde e alb,pai alb este!

Daca plecati vara in excursie,in locul bagajelor sa va luati anvelope de iarna ca cine stie ce patiti pe drum... Acum trei ani,un prieten a dat spaga in Bulgaria,in luna Iulie, ca sa nu fie amendat ca nu avea la el lanturi de iarna. A incercat sa explice ca e vara si nu ninge,insa politistul a zis ca nu are de unde sa stie ce vrea Dumnezeu! Omul a fost nevoit sa si cumpere lanturi de la un magazin de peste drum,chiar unde a fost oprit.