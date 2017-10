Anunţul zilei de la ASF pentru şoferii care îşi repară maşina pe RCA

Anunțul zilei de la ASF pentru șoferii care își repară mașina pe RCA

În ședința de ieri a Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost aprobate două proiecte de normă emise în aplicarea Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor.“A fost aprobat proiectul de modificare a Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii prin accidente de vehicule, ca urmare a integrării propunerilor rezultate din procesul de consultare publică. Au fost abrogate art.3, pct. c) și art.4, pct. c) care stipulau obligația asigurătorului de a fi reprezentat în fiecare județ, prin unități teritoriale, fiind instituită însă prevederea de a avea un reprezentant (personal specializat propriu sau mandatat) care efectuează activitate de constatare și lichidare a daunelor pe întreg teritoriul României. La art.39 se introduce o nouă prevedere, potrivit căreia asigurătorul are obligația de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea asigurătorului de către persoana păgubită.Consiliul ASF a aprobat efectuarea de către un auditor financiar a evaluării activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății Carpatica Asig S.A., conform prevederilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Atât procedura de selecție, cât și contractarea auditorului vor fi realizate de către societatea de asigurare, conform dispozițiilor Normei nr. 6/2016.A fost aprobată majorarea capitalului social pentru 3 brokeri, precum și retragerea autorizației de funcționare în cazul a 12 brokeri care nu au făcut demersurile necesare de încadrare în cerințele minime de capital, conform obligațiilor legale.Au fost aprobate modificările și completările aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Depozitarului Central S.A. Au fost avizate modificările intervenite în cuprinsul Reglementărilor Interne ale SIF Transilvania S.A.Au fost aprobate o serie de acte individuale referitoare la modificări ale contractelor de administrare și ale prospectelor schemelor de pensii pentru fonduri de pensii private și facultative.În cadrul ședinței au fost propuși pentru avizare și reavizare 41 agenți în vederea desfășurării activităților de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alți 26 agenți de marketing.Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcționare și pentru supravegherea eficientă a piețelor financiare non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe”, se arată într-un comunicat al ASF.