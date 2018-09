Anunţ de ultima oră despre marinarul român răpit de piraţi în Nigeria

Anunț de ultima oră despre marinarul român răpit de pirați în Nigeria

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a transmis, vineri, că Massoel, compania de navigație, a intrat în legătură cu cei care au luat ostatici 12 membri ai echipajului navei Glarus, sâmbătă, 22 septembrie.



"SLN News – SWZ m/v Glarus - Golful Guineea- zona cu risc ridicat



Compania de navigatie Massoel a intrat in legatura cu rapitorii celor 12 membri ai echipajului navei Glarus. Aceasta a comunicat ca membrii echipajului sunt impreuna, toti sunt bine si nevatamati. Nava este acostata in portul Harcourt din Nigeria cu 7 membri de echipaj la bord, cei ce au scapat de pirati. Reamintim ca cei 12 navigatori rapiti sunt 7 din Filipine si cate unul din Ukraina, Bosnia, Romania, Slovenia si Croatia.



Reamintim navigatorilor cateva drepturi fundamentale si anume:



Dreptul de a fi informat si a refuza navigatia intr-o zona cu risc ridicat. (Aceste zone in care trebuie sa ajunga nava sunt cunoscute de catre operatori si trebuiesc comunicate imediat echipajului, din momentul in care nava/incarcatura si echipajul sunt asigurate pentru aceste zone.) In acest caz repatrierea se face pe cheltuiala companiei plus o compensatie de doua luni salariul de baza.



In perioada in care se tranziteaza o zona de risc ridicat (toate zonele cu risc ridicat ITF/IBF le gasiti pe www.sln.org.ro ) trebuiesc luate masuri suplimentare pentru a reduce vulnerabilitatea navei in caz de atac functie de tipul navei, marimea, bordul liber, viteza de deplasare, consultarea specialistilor sau a sindicatelor ITF semnatare a contractului de munca, in conformitate cu BMP (Best Management Practice). Adoptarea acestor masuri – BMP - este necesara pentru o minima protectie standard. Orice atac trebuie raportat imediat autoritatilor relevante pentru a asigura asistenta.



In cazul in care echipajul accepta sa navige intr-o zona cu risc ridicat trebuie sa stie ca salariul de baza trebuie dublat pentru perioada de navigatie in acele zone (minim 5 zile de plata de la momentul intrarii intr-o astfel de zona) , la fel se dubleza si compensatia pentru accident si deces, iar in cazul nefericit in care sunteti capturati de insurgenti sau pirati, salariile trebuiesc platite in continuare pe toata perioada pana ajungeti acasa. Mai mult, cand lucrurile sunt rezolvate si navigatorul este recuperat, un control si un tratament psihologic corespunzator trebuie asigurat de companie pe cheltuiala sa. Vom reveni cu alte informatii si sfaturi utile care ar trebui cunoscute de catre toti navigatorii.", a scris SLN, într-o postare pe Facebook.