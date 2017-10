ANUNŢ BOMBĂ / Şoferii beţi sau drogaţi care fac accidente mortale vor sta 25 de ani după gratii

ANUNȚ BOMBĂ / Șoferii beți sau drogați care fac accidente mortale vor sta 25 de ani după gratii

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Senatul a adoptat tacit, astăzi, o propunere legislativă care prevede pedepsirea cu închisoare de la 15 la 25 de ani a celor care conduc în stare de ebrietate sau sub efectul stupefiantelor și produc un accident rutier soldat cu victime.Pedeapsa este asemănătoare cu cea pentru săvârșirea infracțiunii de omor cu premeditare.Inițiatorul, deputatul independent Tudor Ciuhodaru, propune pedepsirea cu închisoare de la 15 la 25 de ani a persoanelor cu alcoolemie în sânge de peste 0,80 g/l sau a celor aflate sub influența stupefiantelor.El prevede aceeași pedeapsă pentru cei care nu au permis de conducere, circulă pe drumurile publice și produc accidente grave.Ciuhodaru arată, în expunerea de motive, că "această măsură este necesară întrucât conducerea sub influența băuturilor alcoolice este de natură să pună în pericol viața și integritatea fizică a altor persoane, atât în calitate de participanți la trafic, cât și pietoni"."A te urca la volan în stare de ebrietate, aflat sub efectul substanțelor stupediante sau fără permis, urmat de producerea unui eveniment rutier soldat cu victime, echivalează cu săvârșirea infracțiunii de omor cu premeditare", mai este de părere acesta.Proiectul, adoptat în forma inițiatorului, va fi transmis la Camera Deputaților, pentru dezbatere, care este Cameră decizională.