„Anul şi cârlanul la IPJ Constanţa“

„Anul și cârlanul la IPJ Constanța“

Declarațiile recente făcute de secretarul de stat în cadrul MAI, Dan Valentin Fătuloiu, a pus pe jar polițiștii din Constanța. „Probabil în Constanța ar trebui schimbați șefii, în Tulcea, în Giurgiu, în sectorul 2 al Capitalei, în orașul Voluntari din județul Ilfov, în Bacău, Teleorman, Călărași, însă evaluarea nu s-a încheiat“, a spus Fătuloiu într-un interviu recent. Vestea că șeful IPJ Constanța, comisarul șef Dumitru Catană, ar putea fi demis la doar două luni de când a fost numit la conducerea IPJ Constanța nu a uimit pe nimeni. „Suntem obișnuiți. Cum s-ar spune, anul și cârlanul, pentru că, de câțiva ani, cam asta se întâmplă cu cei care vin la conducerea IPJ Constanța. Ultimul care a fost, comisarul George Popa, a stat câteva luni. Singurul care a rezistat pe baricade este adjunctul Rapotan, dar acum ar putea fi schimbat și el”, a spus unul dintre șefii de servicii din cadrul IPJ Constanța, care a dorit să-și păstreze anonimatul. În urmă cu o săptămână, ziarul „Cuget Liber” aducea, în exclusivitate, la cunoștința constănțenilor, o posibilă destituire a actualului șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisarul șef Dumitru Catană. Dacă, la timpul respectiv, secretarul de stat în cadrul MAI, Dan Valentin Fătuloiu, s-a limitat să spună că există inspectoare din țară unde conducerea ar trebui schimbată, fără să dea exemple, iar șeful IPJ Constanța, comisarul șef Catană, spunea că nu are cunoștință despre așa ceva, lucrurile s-au schimbat radical în această săptămână. Un lucru este clar: secretarul de stat Fătuloiu dorește atât destituirea șefului Poliției Române, Petre Tobă, cât și a conducerii IPJ Constanța, adică a comisarului șef Dumitru Catană și, posibil, a adjunctului Adrian Rapotan. Totuși, cele trei destituiri depind și de dorința actualului ministru al MAI, Traian Igaș. Rămâne de văzut cine va câștiga în acest război al orgoliilor. Până la o decizie finală, comisarul șef Dumitru Catană și-a mai prelungit concediul de odihnă cu o săptămână. Schimbări pe bandă rulantă Comisarul șef George Dorel Popa a fost numit la comanda IPJ Constanța în luna mai a acestui an, de chestorul Petre Tobă, șeful Poliției Române. „A mai lucrat în cadrul Inspecto-ratului de Poliție al Județului Con-stanța. Este un profesionist, care a avut o activitate foarte bună în Polonia și am considerat că ar fi nevoie de o altă viziune. Este un om cu experiență și cred că va face o treabă foarte bună”, declara, la timpul respectiv, chestorul Petre Tobă. La numai trei luni de la numire, George Popa a fost nevoit să părăsească postul de inspector șef, el fiind înlocuit de comisarul șef Du-mitru Catană. Acesta a venit la co-manda IPJ Constanța la aproximativ cinci luni după ce fostul inspector șef, Aurelian Zaheu, și-a înaintat cererea de trecere în rezervă. Înaintea lui Zaheu, postul a fost ocupat de chestorul Mircea Bârgoz și comisarul șef Victor Popescu. Toți au pornit la drum cu declarații optimiste, dar niciunul dintre ei nu a reușit să-și păstreze funcția de inspector șef mai mult de un an și jumătate. Fătuloiu a cerut demiterea șefului Poliției Române Secretarul de stat, Dan Valentin Fătuloiu, a recunoscut, într-un interviu, că testează cinstea polițiștilor, oferindu-le mită prin interpuși în controalele pe care le face. Fătuloiu a declarat că dorește să-l protejeze pe ministrul Traian Igaș de capcanele șefilor obedienți din structurile Ministerului Administrației și Internelor. În același interviu, secretarul de stat în MAI a acuzat că, de când a venit la conducerea IGPR, Petre Tobă a dus Poliția cu 10 ani în urmă. Tocmai de aceea, chestorul Fătuloiu a cerut demiterea șefului Poliției Române, Petre Tobă. Motivele sunt managementul defectuos și mitingul de la Cotroceni al polițiștilor. „I-am spus ministrului că, dacă nu îl demite, eu îmi dau demisia“, a precizat Fătuloiu.