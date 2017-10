Anul 2009 este departe de a fi unul festiv pentru justiţie, spune vicepreşedintele CSM

Anul 2009 este departe de a fi unul festiv pentru justiție, spune vicepreședintele CSM

Ştire online publicată Luni, 30 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele CSM, Bogdan Licu, a declarat că anul 2009 este departe de a fi unul festiv pentru justiție, fiind unul greu, la fel ca pentru întreaga societate românească. „Deși, așa cum vă spuneam, și Consiliul a avut o vârstă frumoasă de sărbătorit în anul 2009, acest an a fost departe de a fi fost festiv pentru justiție, după cum a fost unul greu, în special sub aspect economic și social, pentru întreaga Românie”, a spus Licu, cu ocazia aniversării a 150 de ani de existență a Facultății de Drept. Potrivit lui Licu, prioritatea sistemului judiciar din România este unificarea jurisprudenței. „Din aceste motive, mai ales în contextul priorității numărul unu pe care o are acum, după părerea mea, sistemul judiciar din România - este vorba de unificarea jurisprudenței, avem nevoie poate mai mult ca oricând ca mediul academic, prin instituțiile sale reprezentative să ne acorde sprijinul său; context în care Consiliul privește Facultatea de Drept ca unul dintre cei mai importanți potențiali parteneri”, a spus el. Licu a vorbit despre meritele pe care le are Facultatea de Drept în formarea juristului român și profesioniștilor, valorificați ulterior de sistemul judiciar. „Facultatea de Drept creează juristul român și profesionistul pe care noi, sistemul judiciar, îl valorificăm. Este o onoare pentru noi să celebrăm două dintre instituțiile vitale ale sistemului judiciar din România - 150 de ani de existență ai Facultății de Drept și, totodată, centenarul Consiliului Superior al Magistraturii”, a mai afirmat vicepreședintele CSM.