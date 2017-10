Antrenamente de scufundare în saturaţie cu aer, la Constanţa

Antrenamente de scufundare în saturație cu aer, la Constanța

Timp de cinci zile, ansamblul de scufundare simulată ASS-500 de la Laboratorul Hiperbar al Centrului 39 Scafandri din Constanța este „casa” pentru patru scafandri de mare adâncime, care execută, în perioada 21-25 noiembrie, antrenamente de scufundare în saturație cu aer, la adâncimea de lucru de 50 m, în condiții de apă rece și vizibilitate redusă.Scafandrii sunt asistați permanent de o echipă de suprafață, formată din cinci specialiști în hiperbarism, care asigură menținerea parametrilor ambianței și conducerea scufundărilor. Activitatea are ca scop antrenarea echipelor de suprafață în executarea procedurilor pentru schimbarea nivelului de viață și a transferului de personal, precum și pentru exploatarea instalațiilor de scufundare.Laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri are în dotare două barocamere, cu câte patru locuri, cuplate la un simulator, în care se realizează condițiile de lucru sub apă, la adâncimi de până la 500 m.