Şantajistul Halim Atma rămâne după gratii

Șantajistul Halim Atma rămâne după gratii

Halim Atma, capul unui grup infracțional care sechestra și tâlhărea oameni de afaceri turci, și doi dintre complicii săi, Amza Irfan și Mircea Constantin Moroianu, au solicitat instanței Curții de Apel Constanța eliberarea, pe motiv că sunt de un an și jumătate în arest preventiv și că cercetările judecătorești ar putea fi continuate și cu ei în stare de libertate. Cei trei au cerut magistraților înlocuirea stării de arest preventiv cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, dând asigurări judecătorilor că se vor prezenta la fiecare termen de judecată și nu vor încerca să influențeze în vreun fel bunul mers al procesului. Atma Halim a invocat și faptul că are în întreținere trei copii minori, în speranța că va sensibiliza instanța și o va convinge să-l pună în libertate. Amintim că Atma are pe rol mai multe dosare în care este cercetat pentru aceleași tipuri de infracțiuni, în unele dintre ele primind deja pedepse grele cu închisoarea. Judecătorii au respins cererile înaintate de cei trei și au dispus ca procesul să continue cu ei în stare de arest preventiv. Potrivit rechizitoriului, la sfârșitul lui octombrie 2004, reprezentanții Consulatului Turc din Constanța au reclamat la poliție că mai mulți conaționali, patroni ai unor hoteluri, au fost înșelați, șantajați, sechestrați, tâlhăriți și amenințați cu moartea de un grup mafiot din Constanța. Patronii turci erau chemați în România sub pretextul încheierii unor afaceri în domeniul turismului și apoi erau șantajați, după ce li se înscenau flagranturi cu droguri și relații sexuale cu minore. Mafioții se dădeau drept polițiști pentru a-i convinge pe afaceriștii turci să-și răscumpere libertatea cu bani grei, îi amenințau pe aceștia cu pistoale și arme automate. Sumele cerute de șantajiști erau cuprinse între 3.000 și 40.000 de euro. Cercetările polițiștilor au condus la identificarea grupului de infractori format din doi constănțeni de etnie turcă și un cetățean turc cu reședință în Constanța. Acesta abia fusese eliberat condiționat din penitenciarul Poarta Albă, după ce, în 2000, primise o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru fapte similare. Majoritatea patronilor turci erau racolați de Halim Atma, din stațiunea Kușadasi, ajungeau pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, unde erau așteptați și aduși la Constanța de un taximetrist.