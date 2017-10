Şantajistul din Năvodari a fost pus în libertate de judecători

Șantajistul din Năvodari a fost pus în libertate de judecători

Bărbatul din Năvodari care își șantaja prietenul și îl amenința că-i va răpi copilul de nouă ani dacă nu-i dă o sumă de bani a cerut, vineri, judecătorilor de la Tribunalul Constanța, eliberarea din arest. Regep Osman, de 47 de ani, a atacat cu recurs decizia prin care s-a emis pe numele său mandat de arestare preventivă. El a încercat să-i convingă pe judecători spunându-le că are o familie numeroasă, pe care nu are cine să o întrețină din punct de vedere financiar. „Am șase copii, dintre care unul este handicapat și pe toți îi întrețin eu. Muncesc cu ziua în agriculatură și în construcții”, a spus Regep. În schimb, el a recunoscut că l-ar fi amenințat pe Costel Turbulete, de 42 de ani, din Năvodari, dar că niciodată nu și-ar fi pus amenințările în practică.„Nu am vrut decât să îmi recuperez banii pe care îi împrumutasem. În iunie i-am dat 1.000 de lei, pe care trebuia să mi-i restituie până la sfârșitul lunii. Apoi i-am mai dat 400 de lei ca să îmi zugrăvească locuința, dar nu a terminat lucrarea, așa că îmi vroiam banii înapoi. În aceste condiții, suma pe care o aveam de recuperat s-a ridicat la 1.400 de lei. Nu i-am cerut niciodată dobândă. Am greșit că l-am amenințat”, a declarat Regep Osman magistraților. Judecătorii s-au lăsat, se pare, impresionați de povestea bărbatului sau poate că nu au considerat că sunt dovezi suficiente care să susțină varianta acuzării, astfel că au admis recursul și l-au pus în libertate.La data de 17 iulie, bărbatul a fost depistat, în flagrant, în timp ce primea 1.400 de lei de la Turbulete.