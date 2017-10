ANRM spune că nu i-a fost comunicată sentinţa pentru declasificarea contractului cu „Petrom“ din Marea Neagră

ANRM spune că nu i-a fost comunicată sentința pentru declasificarea contractului cu „Petrom“ din Marea Neagră

Luni, 11 Ianuarie 2010

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), Alexandru Pătruți, a declarat pentru NewsIn că agenției nu i-a fost comunicată sentința privind declasificarea contractului „Petrom” din Marea Neagră, astfel că ANRM nu a făcut public încă acest contract. „Contractul este clasificat ca fiind secret de serviciu și are clauze de confidențialitate. Nouă nu ne-a fost comunicată sentința privind declasificarea acestui contract”, a precizat Alexandru Pătruți. La mijlocul lunii decembrie 2009, Societatea Academică din România a câștigat în primă instanță patru procese privind comunicarea de către instituții de stat a informațiilor de interes public, cu Eximbank, Metrorex, Primăria Constanța și Agenția Națională a Resurselor Minerale (ANRM). Astfel, instanța a obligat ANRM, conform Societății Academice din România, să facă public contractul de exploatare offshore cu Petrom - OMV. În prezent, compania Petrom operează două perimetre offshore (Istria XVIII și Neptun XIX), însumând o arie de 13.880 km2. Petrom produce în prezent, pe platforma continentală, cinci zăcăminte comerciale: Lebăda Est, Lebăda Vest, Sinoe, Pescăruș și Delta. Producția actuală atinge aproape 32.000 boe/zi, ceea ce reprezintă aproximativ 18% din producția „Petrom” din România. În 14 septembrie 2009, Petrom anunța că a început producția din sondele offshore forate recent, Delta 6 și Lebăda Vest 4, potențialul ambelor sonde fiind de peste 4.500 bep/zi până la sfârșitul lui 2009. Ambele zăcăminte, Delta și Lebăda Vest, sunt localizate în blocul Histria XVIII din Marea Neagră. Explorarea platformei continentale românești a Mării Negre a fost demarată încă din anul 1969, prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție pe mare a început în anul 1987. ANRM este instituția guvernamentală responsabilă cu acordarea licențelor de exploatare minieră. De asemenea, agenția organizează licitații pentru activitățile de explorare și exploatare pentru minerale solide și pentru petrol și gaze naturale. Agenția se află sub coordonarea primului ministru și sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.