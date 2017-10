„Anonimul“ care îţi salvează viaţa

„Anonimul“ care îți salvează viața

Promptitudine, luciditate și mai ales calmitate - acestea sunt cuvintele cheie care îi definesc pe dispecerii din unitățile de intervenție constănțene. Un dispecer nu doar răspunde la telefon, ci îi ajută și îi îndrumă pe cei aflați în nevoie. Cel mai greu este, spun ei, să reușești să îi liniștești pe apelanți.Dispecerii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt cei care răspund la apelurile de urgență, fie că este vorba despre accidente rutiere cu persoane încarcerate, incendii, explozii sau persoane blocate la înălțime, la adâncime sau în diverse situații. Sunt conștienți mereu că și cea mai mică greșeală poate duce la evenimente tragice. Intervențiile lor sunt definitorii - ei hotărăsc câte autospeciale să trimită la fața locului, ce alte structuri mai trebuie să anunțe, să stabilească cu exactitate ce se întâmplă la locul evenimentului, să ia legătura cu cât mai multe persoane. Cu alte cuvinte, dispecerii de la ISU Dobrogea trebuie să găsească „ochii” de la fața locului, care, prin intermediul telefonului, să le dea toate detaliile de care au nevoie. Iar apeluri sunt. La dispeceratul ISU sosesc, zilnic, zeci de apeluri de urgență, într-o zi obișnuită, dar în unele zile pot ajunge chiar și la 200-300 de apeluri.„Ce urgență aveți?“ Din această categorie de salvatori face parte și plutonierul adjutant Cristian Bucuroaia, dispecer în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Are 40 de ani și este dispecer de mai bine de 13 ani. Este un anonim, care răspunde la telefon calm, indiferent de grijile, stresul și problemele de acasă. Este una dintre persoanele care trebuie să facă față tragediilor, durerii, disperării celor care sună. „Nicio zi nu este ca alta. Nici nu mai țin minte când am avut ultima zi liniștită. La orice apel de urgență trebuie să fii calm, lucid, să răspunzi, să vorbești cu omul, să îl liniștești și să răspunzi solicitării acestuia. Este o chestiune de secunde, trebuie să îi afli problema, să îl localizezi, să îi pui întrebări astfel încât să afli exact cu ce se confruntă și să trimiți la fața locului echipajele de care este nevoie. Cea mai mare satisfacție este când reușești să ajuți oamenii, iar aceștia sună din nou, peste câteva zile, și îți mulțumesc, deși nu te cunosc, ci doar te-au auzit la un telefon”, povestește Cristian Bucuroaia.„O fetiță vrea să se arunce de la etajul al doilea“ Tot plutonierul adjutant Bucuroaia era de serviciu și când apelul de urgență suna, vara trecută, în dispeceratul ISU. Un bărbat din Neptun anunța faptul că vecina sa de deasupra, de la etajul al doilea, o fetiță de cinci ani, vrea să se arun-ce în gol. Vecinul nu cunoștea problema celei mici și nu știa cum să reacționeze. A sunat panicat la 112. „Vecinul ne-a explicat că este vorba despre o fetiță care, se pare, este singură în casă. A urcat să încerce ușa, dar era încuiată. Eu îl țineam de vorbă la telefon, încercând să îi explic ce trebuie să facă. I-am spus să o liniștească pe fetiță, să încerce să o prindă cumva de picior, să aibă contact direct cu ea. A făcut asta, după care i-am spus să îi transmită că va fi bine, că va veni imediat cineva acasă, că s-ar putea răni foarte tare dacă alege să sară. Ea plângea și spunea că îi e dor de mama sa, care plecase la muncă și o lăsase încuiată în casă. L-am întrebat pe vecin unde lucrează aceasta, am intrat repede pe internet și am găsit numărul societății comerciale respective. Am vorbit cu patronul, care a trimis-o imediat pe mamă acasă. În tot acest timp am alertat și subunitățile din zonă, care ajunseseră la fața locului și care improvizaseră un sistem de prindere în siguranță, pentru cel mai rău caz, în care se decidea să sară. Totul s-a terminat cu bine”, povestește dispecerul.Doi litri de oțet pot „rezolva“ un incendiu Tot dispecerii de la ISU sunt cei care îi ajută pe oameni în cazul unui incendiu. Pe lângă faptul că află detalii care să îi ajute pe militari să stingă focul cât mai repede, fără să pună în pericol viața cuiva, dispecerii îi liniștesc pe apelanți și chiar îi sfătuiesc ce să facă astfel încât să potolească focul. „Oamenii sunt panicați atunci când sună, nu știu ce să facă. Noi îi liniștim, le spunem să nu cumva să dea cu apă dacă există panouri electrice, să oprească curentul dacă pot. De asemenea, le cerem detalii despre compartimentarea locuinței, despre sursa incendiului, despre eventuale persoane blocate în imobil. De exemplu, pe tubulatura hornului, care destul de des nu este curățat de proprietari, se pot turna doi litri de oțet, pentru a se domoli flacăra până la sosirea echipajelor”, conchide plt. adj. Bucuroaia.