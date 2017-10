Angajatul DGASPC care făcea sex cu copii, şantajat de prieteni. De 6 ani abuza de copii fără ca cineva să se sesizeze

2

!!!.

Ar trebui DGPDC din toată România să nu mai angajează foști din centrele de plasament cai e fata sau băiat din păcate distrug viețile unor copii vinovați și care au un viitor ancert și o familie pe viitor , multi din fostele casele de copii adică copii dovarajul Ceaușescu sunt abuzați 40% de vină este sistemul vechi și an ziuoa de azi !!! An Belgia Nederlandas copii și adulți sunt bine consiliați și bine istutionalizati adică cate doi antro cameră de această vârstă și un educator la 10 copii și un supraveghetor și o infirmiera la obsevatie din prejur pe fie care palier .Suntem a 4 tara din UE cu un sistem prost tot cu fonduri europene degeaba dăm masa calda , anbracaminte originale ,confortul din lume , personal calificat , ore de teme de ultima generație ,dacă nu ne inspiram din alte tarii bine dezvoltate la nivel standard din păcate copii foști istutionalizati și istutionalizati nus de vină e că și istoria se repeta din păcate sper inspirație mai mare de la statul Român și din partea ONG și a mass-media cu titluri an presă bine de gândit către DGDPC succes comentator fost din centrul de plasament delfinul AGigea constanta Romania.momentat cetățean diaspora lider N -va guvernul flămând și sindicatul vakbond Belgia .