Angajaţi ai AFP Medgidia, condamnaţi definitiv

Angajați ai AFP Medgidia, condamnați definitiv

Gheorghe Ion și Gheorghe Dimcia, foști angajați ai Administrației Finanțelor Publice (AFP) Medgidia, care au fost trimiși în judecată sub acuzația de abuz în serviciu contra intereselor publice, complicitate la evaziune fiscală și fals intelectual în formă continuată, au fost condamnați, definitiv, la câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentința vine după ce Judecătoria Ploiești, iar apoi Tribunalul Prahova au dispus achitarea lor. Magistrații de la Curtea de Apel Ploiești, unde s-a strămutat, ulterior, dosarul au fost cei care au dat sentința definitivă. Celelalte două persoane acuzate în acest dosar, Elena Bucur, administratorul SC „Tehnoform Group” SRL Medgidia și Iulian Gogoașe, director comercial la aceeași societate, au fost condamnate la câte patru ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, fals la legea contabilității și uz de fals. Potrivit rechizitoriului prin care cei patru au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție, în perioada 2004 - 2005, Elena Bucur, în complicitate cu Iulian Gogoașe, a achiziționat 6.917 tone de uleiuri minerale accizabile sub pretextul că fabrică produse finite, însă în realitate a redirecționat transporturile spre depozite clandestine unde au fost folosite la prepararea de combustibili pentru centrale termice. Toate aceste operațiuni comerciale nu au fost înregistrate în contabilitatea societății comerciale. Mai mult, aceștia au întocmit documente falsificate pentru a nu plăti accizele prevăzute de lege, și nici TVA. Verificările și cercetările ulterioare au stabilit că Bucur și Gogoașe au creat un prejudiciu statului de 55 miliarde de lei vechi, echivalentul a 1,6 milioane de euro. De asemenea, firma administrată de Elena Bucur nu îndeplinea niciuna dintre condițiile prevăzute de lege pentru efectuarea de operațiuni cu uleiuri minerale accizabile. Anchetatorii spun că Gheorghe Ion și Gheorghe Dimcia, amândoi angajați ai AFP Medgidia, care au fost desemnați ca supraveghetori, respectiv reprezentanți fiscali, au certificat în fals descărcarea uleiurilor într-un depozit al SC Tehnoform Group SRL, dar în realitate transporturile erau redirecționate spre alte locații.