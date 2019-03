Angajări masive în Ministerul de Interne!

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni că, în acest an, în MAI vor fi încadrate peste 6.300 de persoane, aproximativ 5.700 vor proveni din școlile de agenți și de subofițeri și peste 600 fiind ofițeri absolvenți ai Academiei de Poliție, ceea ce presupune și o alocare de 61,5 milioane de lei."În anul 2019, continuăm politica de reducere a deficitului de personal și aici fac precizarea că, în acest an, vom încadra peste 6.300 de oameni, aproximativ 5.700 de persoane care vor veni dinspre școlile de agenți și de subofițeri și peste 600 de ofițeri absolvenți ai Academiei de Poliție, ceea ce presupune și un fond în valoare de 61,5 milioane de lei. În plus, încadrare din sursă externă pentru cele 1.871 de posturi pentru care a fost aprobată deblocarea prin memorandum. (...) Continuăm, de asemenea, demersurile pentru creșterea gradului de dotare cu mijloace de protecție specifice și asigurarea muniției pentru misiuni și antrenament, obiectiv pentru care propunem alocarea de fonduri de 105 milioane de lei. În zona operativă, avem 72.000 de persoane pentru care este nevoie de schimbarea armamentului care are un grad de uzură ridicat și constituie în acest moment, spun eu, deja un pericol. În concluzie, înzestrarea în acest domeniu, dar și echiparea cu mijloace de protecție pentru angajații ministerului este o responsabilitate foarte importantă pentru noi", a spus Dan, la dezbaterile pe buget din comisiile parlamentare reunite pentru apărare.