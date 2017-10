Andrei Chiliman, sechestru record pe avere: 670 de milioane de euro

1

sechestru dat de lege

Ar trebui guvernul romaniei si obligati prin lege anti- comisia europeana o lege clara pan la sfarsitul lumi ca toti parlamentari pan la aministratori sechestru pe avere prin declarari de unde au atatea milioane sa fie justificati prin aministratia financiara prin d n a si ispectia judiciara si prin prima istanta / acesti bani grei sun luoati chipurile prin proiecte ue care ajung an conturile lor cat an romania si an afara cu regret realitatea si drept la opinie cetateni din rand --- muncim mult pentru taxe impuse si pentru atentie ---- anapoiarea banilor dati de ue .jocul sectatiilor ochiul dracului .