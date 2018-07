Andreea Cosma, la Parchetul General: Am venit să consult dosarul. Am impresia că s-a aşternut o linişte

Andreea Cosma, la Parchetul General: Am venit să consult dosarul. Am impresia că s-a așternut o liniște

Deputatul Andreea Cosma a afirmat luni, la intrarea în Parchetul General, că a venit pentru a consulta dosarul întocmit în urma plângerii sale pe numele procurorului Mircea Negulescu, precizând că are impresia că s-a ''așternut o liniște'' asupra acestui caz."Am venit în calitate de parte vătămată. Mă prevalez de Codul de procedură penală și vreau să fac o cerere să consult dosarul. Am impresia că s-a așternut o liniște. (...) Sunt 14 plângeri penale (...) cu privire la aceleași persoane. Eu am plângerea mea. Știu că și fratele meu a făcut săptămâna trecută o cerere pentru consultare dosar. Vrem să vedem ce s-a mai întâmplat. Eu chiar mă grăbesc. Întrucât CSM a suspendat cercetarea disciplinară, tocmai pentru ca Parchetul General să continue cercetările, așa că vreau să văd ce s-a întâmplat. Este dreptul meu", a declarat Andreea Cosma, potrivit Antena 3.Andreea Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală în care îl acuză pe procurorul Mircea Negulescu de sustragere și distrugere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă și abuz în serviciu.