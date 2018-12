Andreea Cosma, denunţ împotriva fostei şefe DNA, Laura Codruţa Kovesi

Andreea Cosma, denunț împotriva fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi

Andreea Cosma a ajuns, miercuri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Deputata a anunțat că a depus un denunț pe numele Laurei Codruța Kovesi.Întrebată dacă a făcut un denunț pe numele Laurei Codruța Kovesi, Andreea Cosma a răspuns astfel: „Da, am făcut personal un denunț pe numele Laurei Codruța Kovesi. Nu am vorbit până acum pentru că se fac cercetări și nu pot să dezvălui” conform dcnews.ro.„Eu am multe lucruri să îi reproșez Laurei Codruța Kovesi, dar să se facă cercetări. Voi povesti la Secția de anchetă de un circuit procurori - judecători, cum se acționează și cum se dau sentințe și achitări”, a mai spus aceasta.„Sunt martoră în mai multe dosare penale. Cu privire la Mircea Negulescu, am plângere penală depusă" a mai spus, miercuri, Andreea Cosma, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție