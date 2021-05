Anchetați penal, după ce au prezentat la graniță teste PCR falsificate

Cei opt bărbați au ajuns la frontieră sâmbătă, 22 mai, în jurul orei 13.00, într-un microbuz și într-un autoturism personal, pe sensul de intrare în țară. Bărbații au vârste cuprinse între 21 și 45 de ani și veneau din Turcia. Cu toții au prezentat, pentru control, teste PCR cu rezultate negative.





„Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea testelor prezentate, la solicitarea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, constatând faptul că documentele în cauză nu au fost eliberate de către clinicile menționate.





În prezent, polițiștii de frontieră constănțeni efectuează verificări față de cele opt persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au precizat reprezentanții Gărzii de Coastă. În plus, DSP Constanța a dispus carantinarea bărbaților pentru 14 zile.





Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Vodă anchetează opt persoane, cetățeni români, care au prezentat teste negative false pentru detecția infecției cu virusul SARS-COV-2.