Anchetat pentru dare de mită după ce poliţistul i-a refuzat şpaga

Anchetat pentru dare de mită după ce polițistul i-a refuzat șpaga

Ştire online publicată Joi, 12 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist din Argeș a refuzat 2.000 de lei de la o persoană, care i-ar fi solicitat să îi creeze fratelui său o situație favorabilă și să nu dispună față de acesta măsuri preventive, în cadrul unui dosar de șantaj și cămătărie.Ieri, ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – S.J.A. Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au surprins în flagrant delict un bărbat, care ar fi oferit 2.000 de lei unui polițist din cadrul Poliției Orașului Costești, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Cel în cauză a cerut polițistului să creeze o situație favorabilă într-un dosar penal și să nu ia măsuri preventive față fratele său, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și cămătărie.În fapt, ieri, lucrătorii D.G.A. – S.J .A. Argeș au fost sesizați de către conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș cu privire la faptul că, în aceeași zi, cel în cauză i-ar fi propus unui polițist din cadrul Poliției Orașului Costești să primească o sumă de bani neprecizată, pentru ca acesta să nu ia măsuri preventive față de fratele său.Imediat, polițistul a formulat denunț la D.G.A. – S.J.A. Argeș, acesta fiind înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, iar în aceeași zi lucrătorii D.G.A. – S.J.A. Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.Urmare a probatoriului administrat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș a emis ordonanță de reținere față de cel în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 290 Cod penal rap. la art. 5 și 6 din Legea nr. 78/2000.Lucrătorii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Argeș au beneficiat de sprijinul S.R.I. – D.J.I. Argeș și al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.