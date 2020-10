Anchetă la Secția 2 Poliție, după ce opt olimpici au fost amendați pentru că se jucau în curtea școlii!

La rândul lor, reprezentanții IPJ Constanța spun că amenzile au fost date în urma unei acțiuni, pentru păstrarea ordinii și liniștii publice. În cazul respectivei unități de învățământ, Secția 2 Poliție a primit, în trecut, nu mai puțin de patru sesizări scrise și cinci telefonice, dintre care trei prin apeluri la 112, în care vecinii școlii reclamau că minorii care se jucau în curtea școlii, în afara orarului școlar, făceau gălăgie.



„Astfel, în cursul zilei de 2 octombrie a.c., în jurul orei 20.20, polițiști din cadrul Secției 2 au identificat un grup de 8 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, care se aflau în curtea instituției de învățământ, încălcând normele legale de acces.



Polițiști au procedat la înștiințarea tinerilor în cauză despre faptul că vor fi conduși la sediul poliției în vederea legitimării și luării măsurilor legale.



Aceștia au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 250 de lei, fiecare, pentru pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în incinta instituției de învățământ, fără a avea acordul școlii pentru folosirea terenului de sport după terminarea cursurilor.



Totodată, polițiștii le-au reamintit acestora despre responsabilitatea privind respectarea măsurilor de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a se proteja pe ei înșiși, dar și pe toți cei din jurul lor.



De asemenea, conducerea I.P.J. Constanța a dispus verificări, prin structura de control intern, cu privire la modul în care au acționat polițiștii”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.





Indignare în rândul părinților din Constanța, după ce opt copii, cu vârste între 14 și 16 ani, elevi la unele dintre cele mai bune licee din municipiu, au fost luați la secția de poliție, ținuți câteva ore, iar apoi amendați. Li s-a imputat faptul că s-au strâns în curtea Școlii Gimnaziale nr. 29, pentru a juca baschet și fotbal.Părintele unuia dintre copiii duși la secție și amendat cu 250 de lei a făcut publică întâmplarea prin care au trecut minorii.„Las aici o dovadă a neputinței unor polițiști de a discerne o faptă săvârșită cu rea credință de o fapta nevinovata a unor copii.Azi, în jurul orei 20.00 câțiva copii de clasa a-9-a stăteau liniștiți de vorbă în incinta școlii 29 fără a deranja pe nimeni. Pe timpul zilei au jucat baschet sau fotbal tot în curtea școlii 29. La ora 20, au sosit câțiva polițiști de la Secția 2 care prinseseră toți infractorii din cartier și au ridicat cu mașinile de poliție cam 10 copii, ducându-i la Secția 2. M-a sunat copilul că e la Poliție și nu știe de ce, că nu a făcut absolut nimic rău.Merg la poliție să-l iau și acum începe partea interesantă. Mă legitimez cu cartea de identitate a mea și a copilului, iar polițiștii nu se uită pe buletine. Întreb de ce au luat copilul din curtea școlii și l-au dus la secție. Un domn polițist pe nume Rutea îmi spune că nu avea voie în curtea școlii, conform legii 61. Adică dacă nu e elev în școala respectivă nu are voie să se joace și nici să stea în curtea școlii. Bun zic, dar de ce nu se pun panouri pe gardul școlii pentru a avertiza copiii că nu au voie în curte să se joace (răspuns pauză, că nu e competența lui).Întreb de ce nu se încuie poarta școlii și nu există pază care să nu lase copiii înăuntru dacă e așa grav să te joci în curtea școlii. ( Răspuns polițist: am amendat școala cu 5000 lei).După ce am stat o oră și jumătate prin curtea Secției 2 Poliție, iese copilul meu cu un proces verbal 250 de lei, însoțit de domnul Rutea, mândru că a rezolvat un caz greu.Bă nene, sunteți noaptea minții! Nu asigurați terenuri de joacă decente pentru copii, nu asigurați paza și închiderea terenurilor de joacă din incinta școlilor, dacă chiar e problemă așa mare că se joacă niște copii.Nu în ultimul rând toți copiii luați cu duba sunt numai olimpici și învață la licee de renume începând cu „Ovidius”, „Traian”, „Eminescu”, „George Călinescu”.Nici un copil nu a avut vreodată probleme cu legea sau să fi primit vreodată o amendă și toți provin din familii bune. O să contestăm amenzile date la judecătorie și sperăm să avem parte de un judecător rațional“, a scris tatăl unuia dintre minori pe pagina de Facebook.