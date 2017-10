Anchetă la MApN, după ce soldaţii români căzuţi la Stalingrad au fost reînhumaţi, în Rusia, în CUTII DE CARTON

Anchetă la MApN, după ce soldații români căzuți la Stalingrad au fost reînhumați, în Rusia, în CUTII DE CARTON

Ştire online publicată Vineri, 06 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Am văzut cum a decurs ceremonia, sunt foarte multe lucruri pe care îmi doresc să le clarific. Tocmai de aceea am dispus Corpului de control să înceapă de îndată o misiune de control la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Sper ca foarte curând să avem și un raport pe tema aceasta, pe care o să-l facem public, pentru că este normal și corect ca toată lumea să știe ce s-a întâmplat acolo (...) La ceremonie a fost prezent secretarul general al ministerului, dar ceremonia ține de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și tocmai de aceea am dispus controlul acolo", a declarat ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, referindu-se la modul în care au fost reînhumate într-un cimitir din Rusia osemintele militarilor români căzuți în luptele de la Stalingrad.Ministrul Apărării a precizat că reînhumarea osemintelor a fost gestionată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și a fost realizată o achiziție în luna mai pentru organizarea ceremoniei."Discutând cu secretarul general al Ministerului Apărării, care a participat la ceremonie, și discutând cu colegii mai vechi în minister, am înțeles că este o achiziție care s-a făcut la începutul lunii mai, pentru această ceremonie. Așteptăm raportul Corpului de control și după aceea discutăm detalii. Eu deocamdată vreau să știu cum a fost organizată această ceremonie din partea română, din partea ministerului nostru și, după aceea, luăm și discutăm toate celelalte aspecte, dar deocamdată vreau să știu ce s-a întâmplat în Oficiul pentru Cultul Eroilor", a spus Fifor.Întrebat dacă a discutat și cu partea rusă despre organizarea ceremoniei, Fifor a răspuns: "Deocamdată nu. Întâi facem ordine la noi".În presă au apărut informații potrivit cărora osemintele eroilor români au fost îngropate în cutii din carton și nu în sicrie în cimitirul din Rusia.