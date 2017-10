Anchetă la locul prăbuşirii elicopterului SMURD. Arafat: "E foarte greu de înţeles ce s-a întâmplat"

Anchetă la locul prăbușirii elicopterului SMURD. Arafat: "E foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat"

Vineri, 03 Iunie 2016

Două anchete paralele trebuie să stabilească în ce condiții s-a petrecut accidentul aviatic din Republica Moldova. Pe de o parte există o anchetă a aautorităților locale, însă și procurorii militari români s-au autosesizat. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a ajuns, vineri dimineață, la locul în care s-a prăbușit elicopterul SMURD, în Republica Moldova.Într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Raed Arafat a explicat cum decurge ancheta la fața locului, acolo unde s-a prăbușit elicopterul SMURD."Este foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat, iar asta cred că doar experții, după ce vor face toate analizele necesare, vor putea să vină cu cel puțin o teorie despre ce s-a întâmplat acolo exact. Deci, la momentul actual, tot ce vorbim rămâne doar la nivel de speculație. Au rămas acolo echipe de la Procuratura din România, împreună cu Procuratura din Republica Moldova, de la Criminalistică din România, trebuie să ajungă și o echipă de experți în aviație din România care să se alăture echipei de experți în aviație care se află la fața locului, din Chișinău. În baza analizelor pe care le vor face și ce vor stabili ei vom înțelege cam ce s-a întâmplat. Acum noi tocmai am intrat în Chișinău pentru preluarea colegilor noștri și repatrierea lor la Iași, unul dintre ei va fi dus la Bacău, unde va fi înmormântat", a explicat el.Întrebat dacă este posibil ca motorul elicopterului SMURD să se fi oprit în timpul zborului, așa cum a afirmat un martor, secretarul de stat în MAI a explicat că, deocamdată, acest lucru nu este decât o speculație."La momentul acesta este doar la nivel de mărturii din partea unor martori care au afirmat aceste lucruri. În mod normal, asta trebuie pusă în context, acest elicopter nu are un motor, are două motoare; de regulă este făcut pentru ca dacă un singur motor cade, celălat să poată duce mai departe. Deci, iarăși intrăm în specualții și trebuie să lăsăm să vedem cum se finalizează integral ancheta. (...) Elicopterul era autorizat pentru zbor instrumental", a subliniat Arafat, citează realitatea.net