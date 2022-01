Anchetă la IPJ Constanța. Un polițist a postat pe Facebook refuzul de a verifica măștile textile

În repetate rânduri, aceștia au atras atenția asupra faptului că noile sarcini nu sunt legale, nu intră de fapt în atribuțiile de serviciu. În timp ce sindicaliștii au tot „amenințat” că membrii de organizații nu își vor mai depăși atribuțiile de serviciu, deci nu vor mai verifica dacă cei aflați în carantină respectă măsurile, reprezentanții Poliției au transmis, în fiecare zi, faptul că zeci de constănțeni au fost verificați și amendați pentru nerespectarea măsurilor restrictive.





Cea mai recentă supărare a polițiștilor este faptul că, în urma HG 34/6.01.2022, privind prelungirea stării de alertă, trebuie să verifice dacă cetățenii poartă exclusiv măști de protecție de tip medical sau FFP2. Încă din primele zile, sindicaliștii au atras atenția membrilor de organizație asupra faptului că „avertismentul este o sancțiune”.





S-a ajuns însă ca decizia polițiștilor de a aplica sancțiuni pentru astfel de aspecte să fie subiect de anchetă. La nivelul IPJ Constanța a fost demarată o verificare, după ce un polițist de la Secția 5 Poliție a postat pe Facebook faptul că nu va sancționa portul măștilor neconforme.





„Colegul nostru a afirmat: «Eu unul, indiferent de orice dispoziție dată de șefii ierarhici, nu voi controla și nu voi sancționa niciun cetățean român privind autenticitatea măștii purtate. Nu am pregătire de specialitate, nu există bază legală în fișa postului meu, nu am pregătire medicală (...)». Pentru o postare pe Facebook, un membru SNPPC, delegat sindical la Secția 5 Poliție Constanța, este cercetat prealabil de către Biroul Control Intern”, a arătat Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.



Biroul Control Intern face verificări pentru a stabili dacă se impune o cercetare disciplinară





„Așa cum am precizat în comunicatul din 7 ianuarie, am luat act de HG nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă, care impune obligativitatea de purtare exclusiv a măștilor faciale de protectie tip medical sau FFP2, precum și de faptul că legiuitorul a pus în „cârca” polițiștilor obligația de a verifica această normă juridică și de a aplica sancțiuni contravenționale/pecuniare (în cuantum de max. 2.500 lei). Având în vedere lipsa unei proceduri specifice privind verificarea/confirmarea «conformității» măștii faciale de protecție (la nivel IGPR), lipsa pregătirii de specialitate, dar și a instrumentelor tehnice de aplicare, pentru evitarea unor situații care aduc atingere imaginii profesionale și deontologiei activității polițienești, am recomandat membrilor SNPPC să analizeze cu responsabilitate măsura aplicării sancțiunii pecuniare și să aibă în vedere faptul că și avertismentul reprezintă o sancțiune (gradualitatea aplicării sancțiunilor este prevăzută de lege). În cazul de față, conf. art. 57, lit. c1 din Statutul polițistului, nu constituie abatere disciplinară refuzul de a îndeplini o atribuţie de serviciu, dacă aceasta nu este cuprinsă în fişa postului (știm că în fișa postului nu pot fi inserate atribuții pentru care un polițist nu are pregătirea necesară/capacități/mijloace tehnice de aplicare și nicio procedură specifică de lucru). De asemenea, conf. art. 21 din Codul Penal, o asemenea faptă nu poate fi incriminată. În virtutea calității procesuale conferite de lege și a Statutului SNPPC, reamintim faptul că toți membrii noștri de sindicat beneficiază, la cerere, de posibilitatea de a fi apărați în cazul unor cercetări disciplinare, administrative, penale sau de altă natură, în legătură cu fapte petrecute în timpul serviciului sau în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”, a precizat reprezentantul sindicatului.





Pe de altă parte, Andreea Iliescu, purtător de cuvânt la IPJ Constanța, a confirmat faptul că „la data de 10 ianuarie, la nivelul instituției au fost demarate verificări prin Biroul Control Intern”. Deocamdată, însă, polițistul nu este cercetat disciplinar, ci au fost declanșate verificări pentru a se stabili dacă există sau nu o bază pentu realizarea unei cercetări disciplinare.





Pandemia de coronavirus a adus noi îndatoriri polițiștilor, jandarmilor și polițiștilor locali. Astfel, pe lângă asigurarea ordinii și siguranței publice, prinderea hoților și anchetarea dosarelor penale, aceștia trebuie să verifice și dacă cetățenii respectă restricțiile impuse în vederea limitării răspândirii noului coronavirus. Restricțiile nu sunt pe placul nimănui, iar noile îndatoriri nu sunt pe „placul” polițiștilor.