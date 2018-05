Anchetă la CJAS Constanţa, în scandalul reţetelor fictive. Tun de peste 4 milioane de lei

3

cati ???

cati spagangii in halate albe, prinsi in flagrant au ajuns dupa gratii ??? zilnic se cere/ primeste spaga in spitale, policlinici .... cati ajung dupa gratii? exista vreun prost(a) care crede ca si cu 10000 euro salar lunar , medicii/asistentele nu vor mai cere spaga,vor devini umani, competenti , samd , peste noapte? :)))