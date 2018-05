ANCHETĂ ÎN SPITAL! O tânără însărcinată în luna a şaptea reclamă că fătul ei a murit în urma tratamentului din spital

ANCHETĂ ÎN SPITAL! O tânără însărcinată în luna a șaptea reclamă că fătul ei a murit în urma tratamentului din spital

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Brânzea, în vârstă de 28 de ani, era însărcinată în luna a șaptea cu primul său copilul, când i s-a făcut rău și a ajuns cu Ambulanța la Spitalul din Vălenii de Munte, cu tensiune mare.După o noapte de stat în spital, timp în care spune că a simțit bebelușul, dimineața, la consultul ginecologic, avea să afle că fătul este mort."A doua zi am cerut să mă consulte. Doreau să mă trimită acasă, inițial. S-a întâmplat asta în timp ce eram în spital. Dacă eram acasă, suporți altfel, dar când știi că ești într-un spital te gândești că se ocupă de tine. Dacă se ocupau, mă gândesc că trăia", a declarat Alina Brânzea.Soțul femeii, Mihai Brânzea, spune că atunci când a plecat, seara, de la spital, i s-au dat asigurări că atât soția cât și pruncul sunt bine."Dimineața când m-am dus, în jurul orei 07.30, soția avea biletul de externare deja făcut, un bilet de trimitere la cardiologie. La insistențele noastre ca să o vadă medicul ginecolog, acolo au constatat, în jurul orei 08.30, că nu mai are funcții vitale copilul. Nu a avut niciun fel de probleme pe toată perioada sarcinii, a mers la medic periodic, a făcut toate analizele", spune Mihai Brânzea.Acesta consideră că soția trebuia trimisă la maternitate, însă a fost internată la Secția Interne."Singura explicație ne-a dat-o de la maternitate că dacă ar fi fost adusă din noaptea respectivă copilul ar fi trăit. Altă exlicație, de la medic, nimic...Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Îmi doream copilul, primul copil", mai spune Mihai.Tatăl a depus reclamație la Poliție și la Colegiul Medicilor Prahova, pentru a afla de ce a murit fătul."În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Fătul a fost transportat la Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Prahova, Raluca Brezeanu.Reprezentanții Spitalului din Vălenii de Munte spun că și ei așteaptă rezultatele necropsiei."A fost adusă o pacientă de 28 de ani, la orele 23, de către Ambulanță, care acuza dureri de cap, greață și vărsături. I s-a adminstrat la camera de gardă un tratament simptomatic, după care pacienta s-a simțit foarte bine în cursul nopții...Ne pare foarte rău de ce s-a întâmplat, de suferința prin care trece această familie. Și noi suntem dornici să aflăm rezultatele anchetei de la Medicină Legală pentru că suntem într-un stres permanent, suntem niște medici care ne desfășurăm activitatea în condiții grele pentru că trebuie să fim și pediatri și interniști, și neonatologi ...nu sunt doctori să putem organiza linie de gradă în toate specialitățile", a declarat directorul medical al Spitalului din Vălenii de Munte, dr. Cristiana Tache.Sursa: romaniatv.net