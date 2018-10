Anchetă după moartea lui Ilie Balaci. Ministrul Sănătăţii: Dacă se constată erori la ambulanţă, cine a greşit va suporta rigorile legii

Anchetă după moartea lui Ilie Balaci. Ministrul Sănătății: Dacă se constată erori la ambulanță, cine a greșit va suporta rigorile legii

Suspiciuni grave și anchetă după moartea lui Ilie Balaci. Ministrul Sănătății a constituit o echipă care va face verificări la Ambulanța Dolj, dar și în spital. Concluziile anchetei vor fi cunoscute în maximum două zile, a precizat Sorina Pintea, într-o intervenție la România TV."Pentru că familia celebrului fotbalist a ridicat suspiciuni referitoare la modul în care a fost gestionat cazul lui Ilie Balaci de către Ambulanța Dolj, am decis constituirea unei comisii împreună cu departamentul pentru Situații de Urgență și împreună cu domnul Arafat. Am constituit o echipă care va merge să verifice ceea ce s-a întâmplat în cazul morții celebrului fotbalist. (...) este de datoria noastră să verificăm orice fel de suspiciune", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, într-o intervenție telefonică la România TV.Concluziile anchetei vor fi cunoscute în maximum două zile.(Urmare a apariției în spațiul public a unor informații n.red.) am considerat necesar să verificam respectarea procedurilor, a protocoalelor. Concluziile vor fi foarte rapide, în maximum două zile vom afla dacă s-au respectat aceste proceduri. În ceea ce privește medicația prescrisă de către medic, este un alt lucru. Este o verificare pe care o s-o facă DSP, iar dacă familia dorește să sesizeze Colegiul medicilor. Noi, dacă vom constata că există discrepanțe sau suspiciuni, vom sesiza și noi", a mai spus Sorina Pintea.Ilie Balaci, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima și al echipei naționale a României, a murit, duminică, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 62 de ani.Ilie Balaci a suferit duminică dimineață un stop cardio-respirator și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Craiova. Medicii au încercat mai bine de jumătate de oră să-l resusciteze, însă fostul sportiv nu a răspuns la stimuli.Ilie Balaci a debutat la Universitatea Craiova în august 1973 și a a contribuit la primul titlu de campioană al echipei din Craiova.A câștigat trei titluri naționale și patru Cupe ale României și a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în două rânduri: 1981 și 1982. În prima ligă are 347 de meciuri și 84 de goluri, la Universitatea Craiova, FC Olt Scornicești și Dinamo București.La echipa națională, pentru care a debutat la 17 ani, 6 luni și 10 zile, Balaci a adunat 69 de selecții și 8 goluri. A fost căpitanul echipei naționale în preliminariile Campionatului European din 1984, însă nu a jucat la turneul final din cauza unei accidentări.Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului și din nordul Africii, cu care a obținut numeroase performanțe.Ca antrenor, a câștigat Cupa Campionilor Africii, în 1992, cu Club Africain Tunis (Tunisia), Cupa Cupelor Țărilor Arabe, în 1993 și 1994 cu Olimpique Casablanca (Maroc), Cupa Campionnilor Golfului, în 1997, cu Al Nassr Riad, și în 1998 cu Al Hilal (ambele din Arabia Saudită), Cupa Cupelor Țărilor Arabe în 2000 cu Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Supercupa Asiei, în 2000 cu Al Ain.