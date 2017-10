Ancheta DNA la ENEL şi ANRE a ajuns la final

Ancheta DNA la ENEL și ANRE a ajuns la final

Procurorii DNA au trimis în judecată, sub control judiciar a lui Claudiu Sorin Dumbrăveanu, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru luare de mită, a lui Gheorghe Ciubotaru, asociat al SC Electro-Alfa Internațional, pentru complicitate la luare de mită și pe Florin Gugu, director ENEL, pentru dare de mită.Din rechizitoriul prezentat reiese că, printre altele, suspecții au luat mită și pentru acordarea unor lucrări de execuție în Dobrogea.Astfel, potrivit anchetatorilor, în 2013, Claudiu Sorin Dumbrăveanu ar fi pretins de la Florin Gugu, „foloase necuvenite pentru SC Electro-Alfa Internațional SRL”, al cărei asociat este inculpatul Gheorghe Ciubotaru.„Foloasele necuvenite constau în atribuirea a două contracte de execuție lucrări în valoare totală de 407.199,10 lei, în schimbul îndeplinirii unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, respectiv efectuarea la 21 iunie 2013, 2 și 3 octombrie 2013 a unor intervenții, în virtutea funcției, pentru avantajarea intereselor ENEL, și anume: micșorarea procentului de reducere a tarifelor de la -6% la -1,3%; majorarea unui spor de eficiență de la 25% la 50%; informarea ENEL despre faptul că un control nu avea la bază o reclamație, ci era în programul anual de control”, se menționează în rechizitoriul procurorilor DNA.În aceeași perioadă au fost atribuite și cele două contracte de execuție lucrări, către SC Electro-Alfa Internațional SRL.„În prima jumătate a anului 2013, inculpatul Claudiu Sorin Dumbrăveanu, având o funcție de decizie în cadrul ANRE, respectiv vicepreședinte și membru în Comitetul de reglementare, a pus în vedere inculpatului Florin Gugu, director ENEL, că, în urma descoperirii unei duble taxări a certificatelor verzi către consumatori în anul 2012, ENEL Distribuție Muntenia este pasibilă de sancțiuni constând în reducerea tarifelor de furnizare a energiei electrice cu 6%.Cu această ocazie, Dumbrăveanu a condiționat micșorarea procentului de reducere a tarifelor la 1,3 % (reprezentând o economie pentru ENEL de 2,5 milioane euro) de atragerea firmei SC Electro-Alfa International SRL, aparținând unui apropiat al vicepreședintelui A.N.R.E., inculpatul Gheorghe Ciubotaru, în implementarea proiectului Smart Meter, ori de încheierea de către ENEL cu această societate a unor contracte de lucrări sau de achiziție echipamente.În acest context, inculpatul Florin Gugu a promis că va ține cont de solicitarea inculpatului Dumbrăveanu, sens în care a avut întâlniri cu reprezentanții SC Electro-Alfa International SRL, cu care a stabilit atribuirea în viitorul apropiat a unor contracte, deși aceștia practicau prețuri peste cele ale pieței în domeniu.Inculpatul Claudiu Sorin Dumbrăveanu a contribuit în mod esențial la reducerea sancțiunii de la 6% la 1,3%, precum și a perioadei de aplicare a acesteia, respectiv doar până la finele anului 2013.Ulterior, inculpatul a continuat să acorde sprijin către ENEL, în varii modalități, în baza înțelegerii anterioare privitoare la atribuirea unor contracte către firma Electro-Alfa Intenational.Astfel, spre exemplu, la 2 octombrie 2013, inculpatul Claudiu Sorin Dumbrăveanu l-a contactat pe inculpatul Florin Gugu, căruia i-a comunicat că a intervenit pentru majorarea unui spor de eficiență în beneficiul ENEL de la 25% la 50% din consumul propriu tehnologic, pe nivelul de joasă tensiune.De asemenea, la 3 octombrie, inculpatul Dumbrăveanu Claudiu Sorin l-a informat pe același inculpat, printr-un intermediar, despre faptul că un control aflat în curs de derulare la ENEL face parte din programul anual, precum și că nu are nicio reclamație la bază, informarea fiind făcută în urma temerilor exprimate de Gugu Florin cu privire la scopul controlului.Ulterior acordării acestor facilități de către A.N.R.E., pe site-ul SEAP a apărut un anunț de atribuire, din data de 13 decembrie 2013, pentru „Antrepriza lucrărilor în rețelele de medie tensiune aparținând filialelor Banat și Dobrogea ale ENEL”, printre firmele câștigătoare regăsindu-se și SC Electro-Alfa International SRL, ca urmare a organizării de către Enel a licitațiilor, cu nerespectarea principiilor prevăzute de ordonanță de urgență privind achizițiile publice, modificată prin Legea nr. 193/2013”, se precizează în comunicarea DNA.La 10 ianuarie 2014, între ENEL Distribuție Dobrogea și SC Electro-Alfa Internațional SRL au fost încheiate două contracte subsecvente pentru execuția de lucrări.Un contract are ca obiect modernizarea unor linii de tensiune din județul Călărași, fiind în valoare de 277.600,66 lei, iar cel de-al doilea contract are ca obiect modernizarea unor instalații electrice din municipiul Călărași, fiind în valoare de 129.598,44 lei.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.