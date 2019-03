Anchetă de amploare. Peste 100 de radiografii ale unor pacienţi, ţinute ascunse de medici

Anchetă de amploare. Peste 100 de radiografii ale unor pacienți, ținute ascunse de medici







Totul a ieșit la iveală după ce polițiștii au solicitat spitalului, oficial, o radiografie necesară într-un caz, iar documentul nu a fost găsit.



„La o solicitare a Inspectoratului de Poliție Județean Olt de a-i pune la dispoziție o radiografie, Spitalul Județean s-a văzut nevoit să răspundă, marți, că nu are acea radiografie. În urma acestei situații neobișnuite, a fost constituită o comisie formată din directorul medical, directorul administrativ și un consilier juridic cu scopul de a verifica motivul pentru care noi nu am putut pune la dispoziția organelor abilitate un document medical. S-a făcut un control în camera de gardă, în saloane, ba chiar și în vestiarele medicilor, care au fost deschise cu cheia. Și nu mică ne-a fost mirarea când în vestiarele a trei medici au fost găsite 140 de filme radiologice, radiografii ale unor pacienți din 2015 până în prezent – situație pentru care nu există o explicație", a declarat managerul spitalului, Cătălin Rotea, potrivit olt-alert.ro.



Un raport cu întreaga poveste a ajuns deja la Comisia de disciplină, care va analiza căror pacienți aparțin filmele radiologice, de ce nu au atașate foi de observație și de care medici curanți au fost tratați pacienții respectivi.



Dacă vor fi găsiți vinovați în tot acest scandal, ei riscă sancțiuni care pot merge până la pierderea locurilor de muncă.



„În urma unei verificări amănunțite, Comisia de disciplină urmează să stabilească concluziile și, în funcție de aceste concluzii, vom vedea ce măsuri de disciplină trebuie luate. S-ar putea ajunge chiar la desfacerea contractului de muncă, ba chiar la depunerea unei plângeri penale", a mai spus managerul spitalului.



În timpul controlului intern, unul dintre medicii ortopezi care ținea zeci de radiografii sub cheie a reclamat la Poliție, prin 112, că i s-a spart vestiarul. Oamenii legii au mers la spital să constate cele reclamate.



„Trebuie văzut de ce niște documente medico-legale stăteau în vestiarele unor medici", a concluzionat Cătălin Rotea.