Ample percheziţii! Tutun, maşini de fabricat ţigarete şi mii de lei, confiscate de oamenii legii

Ample percheziții! Tutun, mașini de fabricat țigarete și mii de lei, confiscate de oamenii legii

Polițiștii din Buzău au ridicat peste 1.100 de kilograme de tutun, 13 mașini artizanale de fabricat țigarete, 9 mașini de tocat frunze de tutun, peste 3.500 de tuburi goale țigarete cu filtru, precum și peste 300 de țigarete confecționate artizanal, în urma a 11 percheziții efectuate în Buzău, Brăila și Ialomița.La data de 16 octombrie 2018, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat 11 percheziții domiciliare la persoane bănuite de producere și comercializare de produse accizabile ce intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat.În urma activităților desfășurate, au fost ridicate peste 1.100 de kilograme de tutun (vrac – frunze și mărunțit), 13 mașini artizanale de fabricat țigarete, 9 mașini pentru tocat frunze de tutun, peste 3.500 de tuburi goale pentru confecționat țigarete cu filtru, precum și peste 300 de țigarete confecționate artizanal.De asemenea, au fost ridicați în vederea indisponibilizării peste 13.600 de lei, 5.100 de euro și 300 de lire sterline.Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie – octombrie a.c., persoanele bănuite ar fi tranzacționat peste 1.400 kg. de tutun frunze și mărunțit, precum și peste 6.400 de țigarete confecționate artizanal.Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la aproximativ 150.000 de lei.La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au fost conduse pentru audieri și dispunerea măsurilor legale, în baza mandatelor de aducere, 11 persoane cu vârste cuprinse între 26 și 65 de ani, din Buzău, Brăila și Ialomița.Activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..Polițiștii de investigare a criminalității economice din Buzău continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.