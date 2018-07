Amplă operațiune de salvare, în zona Portului Agigea

Ambarcatiunea CBRN, aflata in Portul Timis, a intervenit astazi pentru salvarea a patru persoane aflate pe o barca in deriva din cauza unei defectiuni la motor, in zona Portului Agigea.Dupa aproximativ 45 de minute s-a reusit aducerea barcii (aflata la aproximativ 6 mile marine fata de locul unde trebuiau sa ajunga) in siguranță la mal. Niciuna dintre cele 4 persoane nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.