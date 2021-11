Amintiri de pe front. Om de zăpadă în deșert, pentru Rechinii Albi

Militarii care au pus piciorul în Kandaharul afgan știu că în orice parte ai privi vezi o pustietate apăsătoare și simți aerul încărcat de praful ridicat de orice adiere de vânt. Copaci au crescut ici și colo, iar iarba care răsare din pământ este mai mult uscată din cauza temperaturilor foarte ridicate. Acolo unde în mijlocul verii ziua te coci la peste 40 de grade celsius, iarna, temperatura scade la 13-15 grade.În timp ce se afla în misiune în Kandahar, maistrul militar clasa a II-a Emil Ciocan a rămas mut de uimire când într-o zi de februarie a anului 2017 a văzut cum ninge în deșertul afgan. „Erau câțiva ani buni de când nu ninsese acolo. A nins dimineață și a doua zi nu mai era zăpadă. Am profitat de ocazie și am făcut un om de zăpadă în miniatură, dar l-am văzut și cum s-a topit sub ochii noștri”, își aduce aminte militarul.Militarul se afla atunci în misiune externă cu Batalionul 341 „Rechinii Albi” Topraisar și făcea parte din compania care se ocupa de transportul și siguranța instructorilor români, bulgari și americani. Spune că a fost o misiune cu exerciții săptămânale, în comun cu partenerii americani, cu trageri specifice. Cu multă adrenalină, într-un cuvânt: „Exersam moduri de acțiune la intrarea în clădiri, cum să procedăm în cazul în care trebuie să extragem adviserul și multe altele”, spune maistrul militar.Cu familia comunica de obicei seara, după ce misiunile erau îndeplinite. Atunci avea timp să vorbească la telefon sau pe internet și voia să își asigure apropiații că este bine și că nu au de ce să își facă griji, chiar dacă este o zonă de conflict.După șase luni s-a întos în țară. A lucrat o perioadă scurtă la Batalionul 348 Apărare Antiaeriană „Dobrogea”, iar din anul 2018 s-a angajat la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de brigadă Ion Bungescu” ca maistru militar specialist la Serviciul Evaluare. Concret, printre alte atribuții, verifică starea de întreținere și funcționare a aparaturii care se folosește pentru observarea tragerilor și verifică marcarea corectă a sectoarelor de tragere pentru structurile care execută misiuni în poligon. Este un militar ambițios, serios, apreciat de camarazi și de conducerea Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, iar pentru viitor își dorește să mai plece într-o misiune externă în Mali, de această dată.