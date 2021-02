Amintiri de pe front. „Am văzut adevărata față a războiului!”

„La un moment dat, stăteam de vorbă cu militarii din bază și, dacă pot spune așa, am avut o presimțire că va fi un atac cu rachete. Spre seară, premoniția s-a adeverit. O parte dintre ele au explodat, o parte nu. Nu au fost victime și nici pagube materiale, doar că una dintre rachete a căzut undeva la circa 300 de metri de zona în care îmi desfășuram activitatea și impactul a fost mai mult emoțional, știind că este atât de aproape. Dar noi, militarii, suntem pregătiți și pentru astfel de situații dinainte de a păși într-un teatru de operații și atunci când ești într-o astfel de postură adrenalina își spune cuvântul. Am acționat conform procedurilor și am așteptat încheierea atacului”, își amintește caporalul.





Revenit în țară, caporalul Ciprian Buruiană și-a continuat activitatea în Forțele Terestre, iar în 2018 a decis să facă o schimbare în carieră și a ales Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”, ca centralist. Între timp, a absolvit un curs pentru administrarea securității calculatoarelor, iar acum asigură legăturile de comunicații și informatică în cadrul Comandamentului și Poligonului Compex de Trageri pentru buna funcționare a echipamentelor.



În anul 2020 a primit emblema de merit “În Serviciul Armatei României clasa a III-a” în semn de apreciere deosebită pentru activitatea desfășurată în serviciul militar.





Caporalul Ciprian Buruiană este administrator de sistem de comunicații în cadrul Compartimentului Comunicații și Informatică al Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”. Despre el, colegii spun că este un om ambițios, responsabil, dornic mereu de perfecționare. Înrolat în Armata României în 2002, până în 2018 a activat pe diverse funcții la Brigada Multinațională SEEBRIG și la Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, participând în două rânduri la misiuni în Afganistan. Prilej pentru a vedea adevărata față a războiului.